Cómo capturar a Zorua en Pokémon Go y ¿puede ser shiny?

El zorro de tipo siniestro de la región de Unova no es fácil de encontrar en Pokémon Go, pero aquí te contamos cómo encontrar a Zorua y si puede ser Shiny o no.

Zorua es una criatura de tipo siniestro de la Generación 5 conocida por ser muy escurridiza, ya que se disfraza de cualquier Pokémon que elijas como Compañero de Pokémon Go para confundirte.

Por suerte para los jugadores, la tasa de aparición de este ilusionista ha aumentado gracias al evento Mundo de las Maravillas. Sigue para descubrir cómo atrapar y evolucionar a uno, así como para ver si tenéis la suerte de encontrar su variante brillante.

Cómo capturar a Zorua en Pokémon Go

El pequeño zorro Zorua ha formado parte del juego desde 2022, y actualmente, la única forma en la que los jugadores pueden conseguir uno es como encuentro salvaje en el juego. Sin embargo, como ilusionista, es muy difícil detectar a Zorua, ya que adopta la forma de tu compañero actual.

Así que, para facilitarte las cosas, deberías elegir una criatura muy rara o incluso un shiny difícil de encontrar como compañero. Así, cuando lo veas duplicado en el mapa, sabrás que es un Zorua.

También deberías aprovechar que la tasa de aparición de este Pokémon aumenta durante el evento Mundo de las Maravillas, que durará hasta el 31 de marzo de 2024, a las 23:59 hora local.

Cómo evolucionar a Zorua en Zoroark en Pokémon Go

El proceso de evolución de Zorua es bastante sencillo, ya que solo tiene una fase y no necesita objetos especiales, requisitos ni tareas de Compañero.

Para convertir a Zorua en Zoroark, basta con darle 50 caramelos Zorua.

Debido a lo difícil que es encontrar un Zorua en el juego, lo más complicado es reunir la cantidad necesaria de Caramelos. Así que, cada vez que veas a esta criatura, usa una Baya Pinia para duplicar los Caramelos que obtienes por captura.

Recuerda que también puedes transferir tus Pokemon extra al Profesor Willow a cambio de más Caramelos y siempre puedes establecerlo como tu Compañero para que todo te resulte más fácil.

¿Puede ser shiny Zorua en Pokémon Go?

Sí, Zorua puede ser Shiny en Pokémon Go, ya que esta variación especial se añadió durante el evento Halloween 2023 – Parte 2.

Podrás reconocer a Zorua Shiny fácilmente, ya que los detalles rojos de su pelo, cara y patas cambiarán de rojo a turquesa. Además, sus ojos pasarán del azul al rojo, y su pelaje gris oscuro tomará un tono marrón.