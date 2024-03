Cómo conseguir a Poliwag en Pokémon Go y ¿puede ser shiny?

Algunos de los Pokémon favoritos de los jugadores de la franquicia son los de la Gen 1, como Poliwag. A continuación te explicamos cómo conseguir a Poliwag en Pokémon Go y si puede ser shiny o no.

Poliwag es un Pokemon de tipo Agua de la región de Kanto que apareció por primera vez en Pokémon Rojo y Azul en 1998.

Esta criatura de aspecto inocente se convierte en el poderoso Poliwrath, considerado uno de los mejores Pokémon de agua de todos los tiempos, así que no es de extrañar que los jugadores estén deseando encontrar lo mejor de esta especie. Además, ¿por qué no cazar su variante shiny en Pokémon Go?

Cómo conseguir a Poliwag en Pokémon Go

Poliwag forma parte del juego desde su lanzamiento allá por 2016 y actualmente hay dos formas de conseguirlo:

Encuentro en la naturaleza

En Batallas de Incursión de 1 estrella

Anteriormente, los jugadores podían conseguirlo de Huevos de 5 km y más tarde de Huevos de 2 km. Además, se podían encontrar como recompensa por completar Tareas de Investigación de Campo como “Atrapa 5 Pokemon con Refuerzo Climático” o la Tarea de Investigación Especial “Remolinos Resbaladizos”.

Ahora, gracias a las Horas Destacadas de Marzo, los jugadores podrán encontrarlo apareciendo en estado salvaje más a menudo el martes 19 de marzo de 2024, de 18:00 a 19:00 hora local, junto a Vulpix, Hipopotas y Snorunt.

Cómo evolucionar a Poliwag en Poliwhirl, Poliwrath y Politoed

Durante la Hora Destacada de Pokémon Go, los jugadores pueden aprovechar las tasas de aparición de Poliwag para atrapar a todos los que puedan y conseguir muchos caramelos. De este modo, podrán usar 25 caramelos para convertir a Poliwag en Poliwhirl, y luego usar 100 caramelos extra para convertirlo en Poliwrath.

Aparte de la línea de evolución recta, los jugadores pueden usar 100 Caramelos y la Roca del Rey para convertir Poliwhirl en Politoed.

¿Puede ser shiny Poliwag en Pokémon Go?

Sí, Poliwag puede ser Shiny en Pokemon Go, ya que esta versión se incluyó en el juego durante el Pokemon Go Fest 2019: Yokohama.

Durante la Hora Destacada del 19 de marzo de 2024, los jugadores tendrán más probabilidades de toparse con un Poliwag Shiny, así como con las versiones Shiny de Vulpix, Hipopotas y Snorunt.