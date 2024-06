¿Podemos jugar a Pokémon Go sin Internet?

The Pokémon Company

Jugar a Pokémon Go sin hacer uso del Internet es una pregunta común entre los fanáticos del popular juego de realidad aumentada. Acá exploraremos las posibilidades y limitaciones de disfrutar del juego sin estar conectado a la red y si esto es realmente posible.

Pokémon Go, ha cautivado a millones de jugadores en todo el mundo desde su lanzamiento en 2016. Aquellos entrenadores que exploran sus alrededores en busca de Pokémon saben que uno de los requisitos fundamentales para disfrutar de la experiencia de este videojuego es una conexión a internet estable.

Entonces… ¿podrías jugar a Pokémon Go sin Internet? La respuesta es que sí, pero hay ciertas limitaciones. Acá te daremos a conocer todos los detalles.

Limitaciones de jugar a Pokémon Go sin Internet

Como te habíamos mencionado, Pokémon Go es uno de los juegos móviles de la franquicia que hace uso de una conexión a Internet constante. Esto es debido a la utilización de datos en tiempo real para actualizar el mapa, generar ubicaciones de criaturas, Poképaradas, gimnasios y eventos.

Al no tener una conexión, se pierde un poco la gracia del juego y su funcionalidad se ve bastante restringida.

Eso sí, hay algunas funciones del juego que no necesitan conexión si la aplicación ya ha cargado los datos necesarios. Si los jugadores están usando la app y por algún motivo la conexión se pierde, es posible ver y capturar Pokémon ya generados en su proximidad inmediata.

No obstante, la interacción con Poképaradas y gimnasios, la actualización del mapa y la aparición de nuevos Pokémon se verán bastante afectadas.

Juega a Pokémon Go sin Internet descargando mapas

Sin embargo, existe una forma segura de jugar a Pokémon Go sin Internet y esto se logra descargando los mapas de Google para área específicas a través de Google Maps. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Google Maps. Ve al menú de ajustes en el lado izquierdo de la pantalla. Selecciona “Áreas sin conexión” o “Zonas sin conexión”. En la nueva pantalla, pulsa el signo de “+” en la parte inferior derecha. Elige descargar tu ciudad completa o selecciona una zona específica dibujando un cuadro sobre el mapa. Presiona “Descargar” para completar el proceso.

Aunque esto no permite la jugabilidad completa, puede ayudar a reducir el consumo de datos móviles al proporcionar la base del mapa sobre la cual Pokémon Go superpone su información. Esto también ayudará a cuidar la batería de tu móvil y hacer que dure más. Pero no estarán disponibles todas las fuciones del juego y ese es el lado “no tan bonito” de todo esto.

Y esto es todo lo que tienes que saber, ahora ya sabes que jugar a Pokémon Go sin Internet es posible hasta cierta medida pero no vale mucho la pena. Y si eres un entrenador que quiere saber más sobre el mundo de los monstruos de bolsillo, no te puedes perder nuestros artículos de todos los juegos de Pokémon en Nintendo Switch o qué edad tiene Ash Ketchum.