Cómo conseguir bayas en Pokémon Sleep desde Pokémon Go

En Pokémon Sleep podemos conseguir bayas girando PokéParadas dentro de Pokémon Go si tenemos el dispositivo de Pokémon GO Plus. Si quieres saber cómo hacerlo tee contamos todo lo que necesitas saber al respecto.

En 2023 Niantic lanzó Pokémon Sleep. Este nuevo juego para dispositivos móviles podremos conseguir nuevos Pokémon dependiendo de nuestras rutinas de sueño. A medida que vayamos desbloqueándolos y según nuestro nivel de sueño, iremos desbloqueando nuevos Pokémon.

Asimismo, tendremos que usar ingredientes y desbloquear diferentes platos si queremos aumentar nuestras posibilidades.

Sin embargo, no es una tarea nada fácil, y si sientes que no das para más lo más probable es que sientas aliviado al conocer que podemos conseguir bayas a través del dispositivo Plus de Pokémon Go y así es cómo podemos hacerlo.

Así podemos conseguir bayas en Pokémon Sleep a través de Pokémon Go

Niantic

El accesorio de Pokémon Go Plus es compatible tanto en Pokémon Go como en Pokémon Sleep lo que hace que podamos conseguir objetos en ambos juegos. Para ello deberemos de conectar el dispositivo a ambas aplicaciones

Cómo conectar el dispositivo Go+ a Pokémon Go

Lo primero que deberemos de hacer es conectar es el dispositivo Go Plus+ en Pokémon Go. Para ello, deberemos de ir a ajustes en Pokémon Go y de ahí a la pestaña de “dispositivos y servicios conectados” y a “accesorios” para encontrar el objeto. Eso sí, no te olvides de pulsar el botón de en medio para asegurarnos de que nuestro dispositivo lo encuentra.

Una vez lo tengamos conectado deberemos de pulsar el botón cada vez que pasemos al lado de una PokéParada. Si nos pilla ocupados siempre podemos activar la opción automática desde los ajustes.

Cómo conectar Go+ a Pokémon Sleep

Después de que giremos una PokéParada deberemos de ir a la aplicación de Pokémon Sleep donde deberemos de activar el dispositivo en la aplicación.

Para ello deberemos de seguir prácticamente los mismos pasos que en Pokémon Go. Es decir, nos vamos a “Ajustes” y de ahí a “Emparejar un dispositivo”. Nuevamente deberemos de pulsar el botón del dispositivo para que pueda reconocerlo el dispositivo y emparejarlo.

Cómo recoger bayas en Pokémon Sleep de Pokémon Go

Una vez lo tengamos conectado obtendremos de forma automática un Pikachu Gorra Nocturna. Lo podremos ver en la página oficial cerca de Snorlax.

Cuando hagamos girar las PokéParadas el Pikachu antes mencionado tendrá Bayas para que las recojamos. Para ello, solo deberemos de pulsar en icono de la PokéBall encima del Pikachu para recolectarlo.

Niantic

Ahí nos indicarán el número de bayas que hemos conseguido y también cuántas PokéParadas hemos girado.