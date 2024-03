¿Es Pokémon Sleep malo para mi móvil?

The Pokémon Company

Pokémon Sleep nos da la oportunidad de monitorizar nuestro sueño pero si no sabes si es del todo seguro para nuestro móvil te explicamos todo lo que tienes que saber sobre la aplicación.

En Pokémon Sleep nuestras sesiones de sueños nos darán la oportunidad de sumergirnos aun más en el universo de Pokémon gracias a las recompensas que podremos obtener que irán desde Pokémon hasta islas.

Sin embargo, debido a su funcionamiento por la noche muchos usuarios se preguntan si es o no seguro para nuestro móvil o si saldrá ardiendo.

¿Es malo Pokémon Sleep para nuestro móvil?

No, Pokémon Sleep es una aplicación completamente segura para nuestro teléfono móvil.

Esta creencia viene del rumor de que los teléfonos pueden salir ardiendo mientras ejecutan la aplicación mientras dormimos. Al hacer que el dispositivo se mueva podemos hacer que termine entre las mantas y almohadas haciendo que el móvil se sobrecaliente y hacer que explote la batería.

No obstante, no tiene nada que ver con Pokémon Sleep ya que es un riesgo que de por sí tienen cualquier tipo de teléfonos cuando los compramos. Igualmente es súper poco improbable que la batería del móvil explote por lo que no te debes de preocupar absolutamente de nada.

Los móviles se pueden sobrecalentar por tener muchas aplicaciones al mismo tiempo abiertas, estar ejecutando una aplicación que necesite todos los recursos del dispositivo o bien por las elevadas temperaturas del ambiente. Si sientes que tu móvil está muy caliente simplemente cierra todas las aplicaciones y en un caso muy extremo con altas temperaturas mételo en el congelador unos minutos.

No obstante, si no terminas de fiarte simplemente déjalo en la mesita de noche donde la aplicación seguirá registrando tu sueño sin ningún tipo de problema.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre si Pokémon Sleep es seguro para nuestro móvil.

