Cómo registrar el sueño con Pokémon Go Plus +

Ya está aquí Pokémon Go Plus +, que permite a los jugadores atrapar Pokémon, hacer girar las Poképaradas e incluso registrar su sueño sin utilizar sus teléfonos en Pokémon Go, pero ¿cómo se registra el sueño con Pokémon Go Plus +? Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Puedes obtener recompensas por hacer innumerables cosas en Pokémon Go, desde girar Poképaradas, completar tareas de investigación, capturar adorables Pokémon, y ahora incluso mientras duermes. Gracias al dispositivo Pokémon Go Plus +, puedes obtener recompensas por dormir, registrando tu descanso e iniciando sesión en Pokémon Go cuando te despiertes.

Además de esto, la compra del Pokémon Go Plus + te dará algunas tareas de investigación exclusivas, que implican unos cuantos Pokémon adorables y mucho más. Sin embargo, algunas de sus tareas implican el seguimiento de tu sueño en este nuevo dispositivo. A continuación te explicamos cómo realizar un seguimiento de tu sueño con Pokémon Go Plus +.

Cómo realizar un seguimiento del sueño en tu Pokémon Go Plus +

Afortunadamente, hacer un seguimiento de tu sueño en tu Pokémon Go Plus es relativamente fácil, y cuando lo hayas hecho una vez, deberías poder repetir el proceso cada noche, o cada día si te apetece echarte una siesta.

Para realizar un seguimiento de tu sueño, primero tendrás que activar los Datos de Sueño en Pokémon Go Plus +. Para ello, sigue estos pasos:

Toca el menú principal de tu Pokémon Go Plus +.

Abre los ajustes.

Selecciona Dispositivos y Servicios Conectados.

Haz clic en Dispositivos accesorios.

Localiza Datos de sueño.

Activa Compartir datos de sueño con Pokémon Go.

Una vez conectado, estarás listo para realizar un seguimiento de tu sueño. Así que, cuando te vayas a la cama, sigue estos pasos:

Mantén pulsado el botón central de tu Pokémon Go Plus + hasta que parpadee en azul.

Luego colócalo junto a tu almohada o sobre tu colchón y vete a dormir.

Cuando te despiertes, finaliza la sesión de sueño manteniendo pulsado el botón principal hasta que veas luces multicolores. Parpadeará en rojo si el sueño no se registró correctamente o si duró menos de 90 minutos.

A continuación, inicia sesión en Pokémon Go y recoge tus recompensas.

¿Qué pasa si Pokémon Go Plus + no registra mi sueño?

Hacer un seguimiento del sueño es fácil, pero el dispositivo puede tener problemas para controlar tu sueño si se coloca en el lugar equivocado de la cama. Se recomienda fijar el clip y la correa al dispositivo y a la cama para asegurarse de que no se caiga mientras das vueltas en la cama.

Si aún así no detecta tu sueño, el sitio web de Pokémon Go Plus + dio este consejo: “Dependiendo de la ropa de cama que utilices y de dónde coloques tu Pokémon GO Plus +, es posible que tu movimiento no se detecte correctamente. En tales casos, colocar tu Pokémon GO Plus + más cerca de tu cuerpo puede mejorar la detección”.