Cómo registrarse en la beta de Pokémon Sleep: Android, países y fecha

Pokémon Sleep acaba de iniciar su periodo de pruebas beta abiertas antes de su fecha de lanzamiento a finales de julio. Sigue leyendo para saber si puedes participar.

Pokémon Sleep es una aplicación de seguimiento del sueño que otorga a los usuarios una puntuación más alta en función de sus horas de descanso. Por la mañana, tu estilo de sueño -dormir, dormitar o dormitar- te recompensará con diferentes Pokémon reunidos alrededor de un Snorlax.

Además, Pokémon Go Plus+ utiliza Bluetooth Low Energy para vincularse con Pokémon Sleep y medir fácilmente tus datos de sueño. También puede vincularse con Pokémon Go para hacer girar automáticamente las Poképaradas y capturar Pokémon.

Recientemente, Pokémon Sleep abrió un sistema de prerregistro para que los usuarios se unieran en dispositivos Android e iOS. Sin embargo, el periodo de pruebas beta del juego está limitado a los propietarios de Android. He aquí cómo inscribirse en el programa de tiempo limitado.

Cómo unirse al periodo de prueba beta de Pokémon Sleep

La prueba beta abierta de Pokémon Sueño durará desde el 9 de julio hasta el 13 de julio. Por desgracia, los usuarios de iOS no tienen suerte porque la beta sólo está disponible para dispositivos Android. Además, está limitada a los residentes en Argentina, Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

Descarga Pokémon Sleep de la tienda Google Play

Dirígete a este enlace y haz clic en “Convertirse en tester”.

Recibirás una actualización de tu aplicación Pokémon Sleep para el programa de pruebas.

Si deseas abandonar el periodo beta de Pokémon Sleep, puedes desinstalar la versión de prueba y cambiar a la versión oficial cuando la aplicación esté disponible para el público.

En el momento de escribir estas líneas, Pokémon Sleep carece de una fecha de lanzamiento concreta, pero se espera que se lance en algún momento a finales de julio de 2023.

Si hay una nueva beta disponible para más países antes del lanzamiento, actualizaremos este artículo.