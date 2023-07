¿Cuál es el PC más alto que puede tener un Pokémon en Pokémon Go?

The Pokémon Company

Los entrenadores de Pokémon Go pueden usar los puntos de combate (PC) de una especie para determinar lo fuerte que es el Pokemon. Dicho esto, ¿Cuál es el Pokémon con PC más alto que puedes conseguir en el juego?

El PC (o CP en inglés) es una estadística agregada en el juego, que se utiliza para medir aproximadamente lo poderoso que es un Pokémon. Aunque no es perfecta, es la forma más sencilla de saber qué especies son fuertes y cuáles no.

El tipo, el conjunto de movimientos y las estadísticas básicas de un Pokémon son otros factores que pueden tenerse en cuenta al luchar en el popular juego para móviles. En un nivel básico, sin embargo, no necesitas mirar más allá del PC, ya que tiene en cuenta las estadísticas básicas.

Independientemente de estos otros factores, y en términos generales, una especie con un PC mucho más alto vencerá a otra con uno mucho más bajo. Entonces, ¿qué Pokémon tienen el PC más alto de Pokémon Go?

1. Slaking – 5,010 PC

Se podría pensar que uno de los muchos Legendarios de Pokémon Go se llevaría el galardón al PC más alto, pero en lugar de eso, ese honor es para Slaking. Este Pokémon perezoso puede alcanzar la enorme cantidad de 5010 PC, sólo 23 PC por encima del segundo más alto.

Con esa información, cabría pensar que Slaking sería el Pokemon más buscado del juego. Sin embargo, como hemos aludido antes, hay mucho más que CP. Slaking rinde increíblemente bien en esta métrica debido a sus súper altas estadísticas de ataque, resistencia y PS.

Sin embargo, defensivamente es relativamente débil, ya que carece de un conjunto de movimientos deseable. Su único movimiento rápido es Bostezo, que no inflige daño. Aunque entre sus movimientos de carga se incluyen los poderosos Hiperrayo y Terremoto, la puntuación de energía por segundo (EPS) de 8,8 de Bostezo significa que no sólo no inflige daño, sino que tienes que esperar 8,8 segundos para utilizar un movimiento que pueda dañar al Pokémon rival.

Sin embargo, debido a sus altos PS y resistencia, es frecuente verlo defendiendo muchos gimnasios en Pokemon Go.

2. Regigigas – 4,913 PC

El Pokémon Colosal hizo su debut en octubre de 2019 a través de un evento especial de investigación. La compra de este evento especial costaba 7,99 $, pero Regigigas también estuvo disponible en las Incursiones EX del mes siguiente.

Al igual que otros Pokémon de esta lista, Regigigas tiene unas estadísticas de ataque impresionantes. Esto se complementa con unas muy buenas estadísticas de defensa y resistencia.

Sus movimientos rápidos Cabezazo Zen y Cabezazo, junto con los movimientos cargados, Onda Certera, Giga Impacto y Trueno, también significan que dispone de movimientos potentes y variados. Esto lo convierte en una mejor opción de combate que Slaking cuando se enfrenta a Bostezo.

3. Mewtwo – 4,724 PC

Slaking puede haber sido una sorpresa en el número uno, pero Mewtwo en el número tres sorprenderá a unos cuantos. Con unas estadísticas de ataque sólo superadas por Deoxys y Kyurem, el favorito de los fans de Kanto siempre iba a ocupar un lugar destacado en la lista.

Sus estadísticas de defensa y resistencia dejan un poco que desear, pero si hubieran sido más altas, Mewtwo podría haber sido demasiado poderoso para el juego. Si tienes la suerte de haber encontrado uno con Confusión y Onda Mental, sabrás lo poderoso que es Mewtwo.

4. Kyogre y Groudon – 4,652 PC

El tercer clasificado está empatado en cuanto a CP en Pokémon Go. Kyogre y Groudon se reflejan mutuamente en unos fantásticos 4.652 CP.

Sus estadísticas básicas también son exactamente iguales. Clasificados 22 y 28 respectivamente por sus estadísticas de ataque y defensa, ambos son una adición bienvenida al equipo de cualquiera.

Las leyendas de Gen 3 han sido fáciles de obtener en Pokémon Go, debido a que han aparecido como encuentros de avance de investigación en múltiples ocasiones. Por desgracia, estos avances tienen un límite de CP, así que si quieres obtener su CP máximo, te costará mucho Polvo Estelar hacerlo.

Pokémon con los PC más altos en Pokémon Go

A los cinco anteriores les siguen de cerca algunos Pokémon igualmente poderosos, encabezados por Zekrom, Reshiram y Dialga con 4565 CP cada uno. Estos son los 15 Pokémon con el CP máximo más alto en Go: