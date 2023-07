Cuidado con la configuración recomendada de Pokémon Sleep: tu cama corre peligro

La configuración recomendada por Pokémon Sleep ha causado cierta preocupación entre los fans por posibles riesgos de incendio. Algunos han cuestionado las sugerencias relativas a la colocación y carga del teléfono.

Pokémon Sleep es la última moda entre los entrenadores de todo el mundo y se ha lanzado con un gran éxito de ventas. Su estilo de juego pasivo, sencillo pero atractivo, lo ha hecho accesible a todos los fans de la franquicia.

Una aplicación de seguimiento del sueño que te recompensa con varios Pokémon en función de tus horas de descanso y estilo de sueño suena relativamente inofensiva, ¿verdad? Adivina de nuevo. Cuando la aplicación no está registrando tus pedos, tiene el potencial de provocar incendios domésticos, según el Departamento de Bomberos de Nueva York.

El estilo de juego recomendado, publicado en el sitio web oficial de Pokémon, sugiere que los jugadores apoyen sus teléfonos en la cama para grabar su sueño. Los aficionados señalaron que esto, unido a la práctica habitual de cargar el teléfono durante la noche, constituye una violación directa de las prácticas de seguridad contra incendios.

La razón por la que Pokémon Company sugiere tener el teléfono sobre la cama al utilizar la aplicación Pokémon Sleep es para obtener la lectura más precisa de tu tipo de sueño. El juego clasifica tu sueño y te recompensa con Pokémon en consecuencia.

El problema es que las baterías de iones de litio de los principales smartphones tienden a calentarse cuando se ejecutan aplicaciones de alta intensidad. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios de EE.UU. afirma que estas baterías son una causa frecuente de incendios domésticos.

El peligro del calor causado por la carga de la batería y la ejecución de aplicaciones exigentes como Pokémon Sleep aumenta la probabilidad de incendio. Según los jugadores, la carga nocturna es necesaria cuando se utiliza la aplicación.

Los usuarios del subreddit Pokémon Sleep han publicado varios hilos sobre la necesidad de cargar sus teléfonos durante el uso para evitar la pérdida de progreso. Un usuario dice: “La aplicación agotó mi batería en 4-5 horas”.

The Pokémon Company no sugiere cargar el teléfono mientras se utiliza la app directamente y hay una forma más segura de jugar. El dispositivo Pokémon Go+ puede vincularse a la app y tiene una “Tecnología de Baja Energía” que reduce el calor del dispositivo. Para los jugadores que no quieran arriesgarse a enfrentarse a una explosión de fuego, esta es la forma recomendada de usar Pokémon Sleep.