Elogian a un jugador de Pokémon Go por usar su valiosa Master Ball en “un meme”

Un jugador de Pokémon Go está siendo elogiado y ridiculizado por otros fans en línea por usar una Master Ball increíblemente difícil de adquirir en un Pokémon meme.

Su inclusión tardó varios años, pero Pokémon Go añadió finalmente las Master Balls en 2023. Al igual que las Master Balls de los juegos principales de Pokémon, estas tienen una tasa de captura del 100%, lo que te garantiza la posibilidad de adquirir un Pokémon que encuentres sin ninguna dificultad.

Aquellos que estén dispuestos a pagar dinero pueden ganar una Master Ball como parte de un evento de Investigación Especial. A muchos jugadores no les gusta pagar por una Master Ball, pero muchos lo hacen, ya que esa captura garantizada es increíblemente valiosa para la gente que busca un tipo específico de Pokémon.

El hecho de que las Master Balls sean valiosas también significa que algunos jugadores disfrutan usándolas con Pokémon no meta o más débiles y compartiendo sus hazañas en Internet. El ejemplo más reciente es curioso, ya que una Master Ball se usó con un Pokémon raro que también es muy común.

Un jugador de Pokémon Go utilizó una preciada Master Ball en un Bidoof shiny

Un usuario de Pokémon Go en Reddit ha revelado que utilizó una Master Ball para atrapar a un Bidoof variocolor, un Pokémon muy apreciado por sus cualidades meméticas. Esto provocó una respuesta mixta de otros usuarios en el hilo, con algunos elogiando la decisión.

“Ok, esto no es sólo un bidoof. Esto es un bidoof shiny. No sé qué otra cosa haría una persona cuerda. ¿Y si se escapa? No. En presencia de un Dios, lo atrapas, ¡sí lo atrapas!”, escribió un usuario, mientras que otro dijo: “Alabado sea el poderoso Godoof”.

Sin embargo, no todo el mundo fue tan amable, ya que un usuario dijo: “¿Qué pasa con la manía de desperdiciar Master Balls?”, mientras que otro dijo: “Quiero estudiar el cerebro de cualquiera que encuentre esto gracioso”.

Aunque esto pueda parecer un desperdicio de una Master Ball, cabe mencionar que los Pokémon Shiny siguen siendo raros y siempre merece la pena añadirlos a tu colección. Por supuesto, es mejor gastar una Master Ball en un Pokémon legendario o singular, pero un Shiny no está tan lejos en valor, independientemente del Pokémon.

Esta no es la primera vez que un jugador de Pokémon Go ha usado una Master Ball en un Bidoof, y no será la última. A la gente le encanta la tontería de la línea Bidoof, y una Master Ball solo es valiosa cuando se usa, ¿y qué mejor manera que asegurarte de que tienes una Bidoof Shiny en tu colección?