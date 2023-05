Mejor Pokémon para capturar con Master Ball en Pokémon Go

Por fin ha llegado la Master Ball a Pokémon Go, pero ¿qué Pokémon deberías capturar con este objeto increíblemente raro? Tenemos algunas recomendaciones.

Aunque hay un montón de Poké Balls, Super Balls y Ultra Balls en Pokémon Go, la Master Ball -que ofrece un índice de captura del 100%- es un tipo de Poké Ball increíblemente rara que no encontrarás muy a menudo.

Esto significa que es importante usarla sabiamente, ya que una vez que se acaba, se acaba. Si te cuesta desprenderte de tu Master Ball, a continuación te ofrecemos algunas sugerencias sobre cuándo usarla en Pokémon Go.

¿Qué debes capturar con la Master Ball en Pokémon Go?

Nuestro mejor consejo para cuando por fin consigas una Master Ball en Pokémon Go es que la guardes para Articuno, Moltres o Zapdos de Galar.

Estas tres Aves Legendarias de Galar no sólo son increíblemente raras de encontrar, sino que también tienen un índice de capturas notoriamente bajo y un índice de huidas muy alto. Esto significa que tus posibilidades de atrapar uno son casi nulas, lo que puede ser muy frustrante.

Si guardas tu Master Ball para las Aves Legendarias de Galar, podrás evitar la inevitable decepción de que huyan, ya que tendrás un método de captura garantizado. No se nos ocurre una forma mejor de utilizar tu Master Ball que ésta.

Como recordatorio, la única forma de encontrar a los Pájaros Legendarios de Galar es usar el Incienso de Aventura Diaria todos los días mientras exploras.

Otros Pokémon para los que guardar tu Master Ball en Pokémon Go

Si no te preocupan las Aves Legendarias de Galar o (de algún modo) ya has conseguido atraparlas, el siguiente mejor uso para tu Master Ball sería un Pokémon Legendario que realmente quieras y que aún no hayas atrapado.

Nunca está garantizado que vayas a capturar un Pokémon Legendario después de derrotar a uno en un Combate de Incursión, así que tener una Master Ball como opción de reserva es una buena idea, aunque siempre debes esperar hasta que te quede tu último lanzamiento de Premier Ball antes de usarla.

Una excepción a esta regla es si te encuentras con un Pokémon legendario shiny. Históricamente, estas raras criaturas han tenido una tasa de captura del 100% siempre que consigas golpearlas con una de tus Premier Balls, por lo que no necesitas malgastar tu Master Ball en ellas.

Por supuesto, eres libre de utilizar tu Master Ball de la forma que desees. Si quieres usarla para atrapar un Bidoof o un Pidgey, ¡hazlo! Pero tenemos la sensación de que te arrepentirás si más adelante te encuentras con un Ave Legendaria de Galar.

Niantic ha confirmado que habrá más oportunidades de conseguir Master Balls en el futuro, pero eso podría tardar mucho. ¡Ahora mismo, la única forma de conseguir una es completando la misión Let’s Go! Investigación especial, así que úsala con prudencia.