Estas son las evoluciones de Pokémon que no se han finalizado

Hay algunas cosas en Pokémon que realmente no tienen mucho sentido si lo piensas bien… A ver, ¿tiene sentido que Onix eclosione de un huevo? o por ejemplo ¿por qué al bebé Kanghaskan no se le toma en cuenta nunca? ¿qué rayos es esa criatura? Todo esto se puede rsolver con las evoluciones, pero desgraciadamente hay algunas que otras que no se han finalizado incluso después de muchas décadas.

La evolución de Charmander a Charmeleon y luego a Charizard tiene sentido. Un pequeño reptil de fuego que crece gradualmente, desarrolla alas y adquiere ataques más poderosos hasta volverse un dragón escupefuego.

Sin embargo, algunas cadenas evolutivas de Pokémon parecen poco lógicas. Estas son drásticamente diferentes o la primera forma parece improbable que salga de un huevo, desafiando lo que podríamos considerar “normal” dentro de la franquicia

La introducción de los Pokémon bebé en la tercera generación fue un avance significativo, pero dejó a muchas criaturas con aspecto extraño. ¿Cómo puede ser que Lapras, Pinsir u Onix eclosionen totalmete formados de un huevo?. Su diseño imponente y tamaño sugieren una evolución más compleja, incluso tendría sentido que tngan una fase larvaria incial.

Se sugiere que algunos Pokémon podrían beneficiarse de la introducción de pre-evoluciones. Especialmente los grandes y feroces como Onix, que actualmente emergen de sus huevos listos para la batalla y esto sin duda es extraño. Al menos no es algo que ocurre en la naturaleza.

Otras criaturas parecen inacabadas y esto lo mencionaron algunos miembros de la comunidad de Pokémon en Reddit. En una discusión hablaron de monstruos como Tropius, Carnivine y Sudowoodo, los cuales parecen inconexos. Tropius necesita desesperadamente una evolución bebé (y mejores estadísticas), y Carnivine y Sudowoodo necesitan una evolución posterior.

Kangaskhan también se destaca como un Pokémon que podría beneficiarse de una pre-evolución. De esta forma se puede hacer más lógica su cadena evolutiva, especialmente considerando el misterio en torno al bebé que lleva en su bolsa.

De todas formas, si bien algunas cadenas evolutivas tienen sentido, hay otras que no pero la franquicia Pokémon es así. Ya veremos como aborda el tema de las evoluciones el próximo juego, Leyendas Pokémon Z-A y si tendremos nuevas evoluciones o Megaevoluciones.

Por suerte, parece que Game Freak sigue empeñada en explicar o ampliar algunas líneas de evolución. Las últimas incorporaciones al panteón Pokemon incluyen a Basculegion, Farigiraf y Annihilape. Todas criaturas que no contradicen nada de lo que sabíamos sobre sus pre-evoluciones en el pasado.

Ya sea un Onix bebé, nuevas evoluciones de Kalos (por favor, un poco de amor para Hawlucha) o evoluciones regionales como Kleavor, está casi garantizado que las próximas entregas de la franquicia nos ofrecerán más evoluciones interesantes. Y sinceramente, esperemos que todas tengan sentido.