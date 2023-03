Mejor evolución de Eevee en Pokémon Go: cuál usar en tu equipo

The Pokémon Company

Las evoluciones de Eevee o Eeveelutions están disponibles en Pokémon Go. Aquí te contamos cuál es la mejor evolución de Eevee para usar en tu equipo de Pokémon Go.

Eeevee sigue siendo uno de los Pokémon más queridos de todos los tiempos, incluso rivaliza con Pikachu cuando se trata del factor adorable. Cada Entrenador tiene su propia Eeveelution favorita, ya sea el Sylveon de tipo Hada, el Flareon de tipo Fuego clásico (mi favorito) o el misterioso Umbreon de Tipo Siniestro.

Sin embargo, decidir qué evolución de Eevee elegir puede ser difícil, ya que se trata de algo mucho más allá de cuál se ve mejor. En Pokémon Go, hay algunas que destacan claramente, mientras que otras simplemente no tienen ningún uso real en el juego.

Vamos a mostraros en ranking qué evoluciones son las mejores para Pokémon Go.

Mejor evolución de Eevee en Pokémon Go

La mejor evolución de Eevee para elegir en Pokémon Go es Umbreon. Es un campeón en el PvP que realmente sobresale en la Liga Súper Ball y la Ultra Ball, con excelentes estadísticas de Defensa que lo convierten en la Eeveelution más tanque.

Por supuesto, decidir cuál es la ‘mejor’ Eeveelution también depende de cómo pretendas usarla. Si necesitas un asesino de dragones económico, entonces Sylveon será una mejor opción que Umbreon gracias a su tipo Hada.

Y, como siempre, ¡hay un elemento de preferencia personal a considerar! A algunos jugadores les encantan los Pokémon lindos, por lo que siempre optarán por Sylveon, mientras que otros prefieren una criatura de aspecto intimidante como Jolteon o Flareon.

A continuación, clasificamos todas las evoluciones de Eevee de mejor a peor en función de su rendimiento general.

Todas las evoluciones de mejor a peor

1. Umbreon

Umbreon ha sido considerado durante mucho tiempo la mejor evolución de Eevee en Pokémon Go, y ese sigue siendo el caso gracias a su gran aguante y poderosos movimientos que lo convierten en uno de los mejores Pokémon de Tipo Siniestro en todo el juego.

De todas las Eeveelutions, tiene el mejor potencial PvP tanto en la Liga Súper Ball como en la Liga Ultra Ball, especialmente con el nuevo límite de Nivel 50 que le permite alcanzar un PC máximo de 2445 con algunas estadísticas letales.

2. Sylveon

Si bien pierde ante Umbreon en las ligas Súper y Ultra, Sylveon brilla en la Liga Master Ball, que está dominada por los Pokémon Dragón, a los que Sylveon puede destruir fácilmente. Esto simplemente convierte a Sylveon en la mejor evolución de Eevee para elegir para abordar la Liga Máster Ball.

Si tienes acceso a un Togekiss o Gardevoir fuerte, siempre serán mejores opciones de tipo Hada, pero Sylveon cumple el papel de ser un sustituto más barato que puede funcionar muy bien en la situación correcta.

3. Vaporeon

Vaporeon solía ser un campeón en Pokémon Go, pero desde entonces ha sido superado. Si bien nunca será tan fuerte como un Kyogre o un Gyarados nivelados, sigue siendo un tipo agua excelente para tu equipo si no tienes acceso a ellos.

4. Glaceon

Los Pokémon de tipo hielo son raros en Pokemon Go, por lo que, si bien Glaceon podría no ser el mejor, vale la pena obtener uno solo para asegurarse de tener un tipo hielo semidecente, aunque si tienes un Mamoswine, céntrate en él.

5. Leafeon

Al igual que con la mayoría de Eeveelutions, hay mejores opciones de tipo Planta que Leafeon disponibles, como Tangrowth y Roserade. Sin embargo, sigue siendo uno de los mejores tipo Planta no legendarios y tiene estadísticas sólidas de ataque y defensa.

6. Jolteon

Si bien Jolteon no es la peor de las evoluciones de Eevee, tampoco es una de las mejores. No tiene suficiente poder o nicho para realmente hacer algo en el meta PvP o PvE en Pokémon Go.

Sin embargo, si eres inflexible con Jolteon, es mejor guardarlo para PvE.

7. Espeon

A pesar de tener la estadística de ataque más alta de todas las evoluciones de Eevee, Espeon realmente no tiene la oportunidad de mostrarlo. Cuando se trata de PvP en la Liga de Combates Go, por ejemplo, es bastante inútil en las tres ligas principales.

Sin embargo, donde Espeon se muestra prometedor es en PvE, donde puede ser un excelente counter para el tipo lucha y veneno si te faltan otras opciones de tipo psíquico más poderosas como Mewtwo o Metagross.

8. Flareon

Esto me duele especialmente porque Flareon es mi favorito, pero hay que ser realistas. No tiene uso en PvP y es superado completamente cuando se trata de Incursiones y Gimnasios.

No es que sea terrible, pero hay muchísimas opciones mejores de Tipo Fuego.

Estadísticas

Pokémon Ataque Defensa Aguante Umbreon 126 240 216 Sylveon 203 205 216 Vaporeon 205 161 277 Glaceon 238 205 163 Leafeon 216 219 163 Jolteon 232 182 163 Espeon 261 175 163 Flareon 246 179 163

Si bien las estadísticas básicas de las Eeveelutions no son tan importantes como su rendimiento real en escenarios reales, sigue siendo interesante anotarlas y tenerlas en cuenta.