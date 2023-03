Estos 15 Pokémon podrían no llegar nunca a Nintendo Switch

The Pokémon Company

A pesar de que Nintendo Switch presenta dos nuevas generaciones de Pokémon, remakes de Gen 1 y 4, y una nueva experiencia derivada, todavía faltan 15 Pokémon en el hardware que quizás nunca lo logren, según las filtraciones del DLC de Escarlata y Púrpura.

2023 marca el sexto año de Nintendo Switch desde su lanzamiento. Ha sido una consola revolucionaria no solo para los juegos de Nintendo sino también para la franquicia Pokémon. Los títulos principales de Pokémon se alejaron de la exclusividad portátil y encontraron un nuevo hogar en la consola híbrida.

Y estos últimos seis años han sido enormes para The Pokémon Company, ya que la serie avanzó a pasos agigantados en su transición del 2D al 3D al mundo abierto. Y con las generaciones 8 y 9, el número total de especies de Pokémon ha superado las 1000.

Pero incluso con cinco lanzamientos principales (nueve juegos en total) y cuatro oleadas de DLC, un puñado de Pokémon podría perderse la vida en Nintendo Switch por completo. Si bien no estamos 100% seguros de qué Pokémon llegará al DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura, filtraciones recientes afirman que 15 Pokémon quedarán fuera de esta generación de consolas.

¿Qué Pokémon no se puede atrapar en Nintendo Switch?

The Pokémon Company declaró que más de 230 especies regresarían en el nuevo DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura, y un conocido minero de datos ( @mattyoukhana_ ) afirma haber descubierto qué Pokémon llegarán a la Generación 9.

Al agregar esta lista a los Pokémon disponibles en Espada y Escudo, Leyendas Arceus, Diamante Brillante/Perla Reluciente y Let’s Go, quedan 15 especies que aún no han aparecido en un juego de Nintendo Switch. Esos Pokémon son:

Snivy

Servine

Serperior

Tepig

Pignite

Emboar

Patrat

Watchog

Simisage

Pansage

Simisear

Pansear

Simipour

Panpour

Furfrou

Estos Pokémon fueron señalados por el usuario de Reddit Jumpsand. Las respuestas a la publicación estaban llenas de jugadores que lamentaban la exclusión de su Pokémon favorito, mientras que otros estaban desconcertados porque, de las 1,000 especies, la más de docena de faltantes incluía dos líneas de iniciales populares.

Dicho esto, todavía no podemos estar seguros de que estos Pokémon nunca lleguen a Nintendo Switch. De hecho, esta teoría se basa en otra teoría que afirma que The Pokémon Company no lanzará otro juego de Pokémon en Switch. Igual estos pobres ausentes serán los primeros en el próximo modelo de consola.