Evento Toma de Control del Team Go Rocket: nuevo pokémon oscuro, bonificaciones y cambios

En marzo de 2023 tendremos otro evento del Team Go Rocket en Pokémon Go, y te damos todos los detalles que necesitas saber sobre los Pokémon oscuros, los nuevos equipos y bonificaciones disponibles.

Los cambios en el Team Go Rocket siempre es un evento bastante emocionante para la comunidad de Pokémon Go ya que introducen nuevos pokémon oscuros en el juego y proporcionan nuevos desafíos al cambiar los equipos del Team Go Rocket.

El próximo cambio por fin se ha revelado y comenzará el 25 de marzo como la segunda parte del evento Let’s Go. Esto es todo lo que necesitamos saber sobre el evento Team Go Rocket Toma de Control 2023.

Toma de Control del Team Go Rocket: fecha de inicio y finalización

A partir del sábado 25 de marzo de 2023 a las 10:00 (hora local) y terminará el miércoles 29 de marzo de 2023 a las 20:00 (hora local).

Giovanni regresa con Regice oscuro al evento de Team Go Rocket

¿Preparados para el nuevo equipo de Giovanni?

Después de usar a Registeel oscuro durante un mes, Giovanni cambia su alineación con Regice oscuro como Pokémon principal. Si lo derrotamos, tendremos la oportunidad de atrapar a este Pokémon legendario.

Para que no se te escape nada sobre el equipo de Giovanni puedes encontrarla actualizada aquí. La actualizaremos tan pronto tengamos el nuevo equipo disponible.

Una nueva historia de Investigación de campo

Con cada evento de Toma de Control de Team Go Rocket llega con una nueva historia de Investigación de campo. Gracias al componente misterioso podremos enfrentarnos a Giovanni y tener la oportunidad de capturar al Pokémon legendario oscuro.

Pokémon oscuros en la Toma de Control del Team Go Rocket

Durante el evento podremos encontrarnos los siguientes Pokémon oscuros:

Grimer de Alola

Phanpy

Treecko

Torchic

Drifloon

Asimismo, estos Pokémon aparecerán en los equipos de Giovani, Cliff, Arlo, Sierra o los secuaces del equipo Team Go Rocket. En el caso de que se añadan más iremos actualizando la noticia.

Huevos que estarán disponibles durante el evento

En los huevos de 12 km podremos encontrarnos los siguientes Pokémon:

Larvitar

Absol

Skorupi

Sandile

Scraggy

Pawniard

Vullaby

Deino

Pancham

Skrelp

Salandit

Estos huevos los podremos conseguir al derrotar a los líderes de Team Go Rocket. Asimismo, recuerda que tienes hueco disponible para estos huevos.

Bonificaciones durante el evento

Asimismo, durante la duración del evento tendremos las siguientes bonificaciones:

El Team Go Rocket aparecerá con más frecuencia tanto en las Poképaradas como en los globos

Podremos usar una MT de ataque cargado para que los Pokémon oscuros olviden el ataque cargado Frustración.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre el evento.