Cómo vencer a Giovanni en Pokémon Go junio 2022: mejores counters

Por último, querrás un fuerte tipo Dragón para enfrentarte al Pokémon de fase tres de Giovanni, Latias Oscuro. Recomendamos a Dialga, ya que al ser de tipo Acero/Dragón no es débil a los ataques de tipo Dragón y no debería tener problemas para acabar con Latias.

Uno de los mejores equipos que puedes utilizar para derrotar a Giovanni en Pokémon Go es el de Conkeldurr, Zekrom y Dialga. Un fuerte tipo Lucha como Conkeldurr te ayudará a derrotar al Pokemon de fase uno garantizado de Giovanni, el Persa de tipo Normal.

Siempre que los entrenadores utilicen el Pokémon adecuado para explotar sus tipos de personaje, lo derrotarás. Si no ves ningún Pokémon que tengas en la lista anterior, mira la tabla de debilidades y haz los cambios necesarios. Tienes otros líderes del Team Go Rocket a los que derrotar, como a Arlo , o Sierra .

En comparación con los reclutas y los Líderes del Team Rocket, Giovanni es muy potente. Su alineación de Pokémon Oscuros agotará tu salud rápidamente si no tienes los counters adecuados. Pero que no cunda el pánico, ya que, como hemos dicho antes, puedes volver a enfrentarte al jefe inmediatamente y hacer cambios en tu plantilla.

Utiliza estos contadores contra Giovanni en Pokémon Go para tener más posibilidades de ganar:

Al ser un Pokémon de tipo Normal, Persian es el más débil ante los tipos de lucha, por lo que es mucho más fácil saber exactamente qué Pokémon” utilizar debido a que no tiene doble tipo.

El icónico personaje tiene en sus garras a Latias Oscuro en abril de 2022. A continuación desglosaremos su plantel de Pokémon, sus debilidades y los mejores counters que harán que derrotes al villano en un abrir y cerrar de ojos. También puedes ver Cómo vencer a Cliff en Pokémon Go.

El Team Rocket vuelve a hacer de las suyas en el juego, y Giovanni hizo su épico regreso a Pokémon Go como parte de sus Temporadas de Leyendas. La campaña de tres meses de los antagonistas lo presenta luchando con el trío de aves legendarias de Kanto.

Si estás teniendo dificultades para derrotar a Giovanni en Pokémon Go, tenemos los mejores counters y os contamos cómo poder derrotarla.

by María Pastoriza