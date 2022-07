Extraño fallo de Leyendas Pokémon Arceus hace que los Pokémon se queden atascados en los árboles

Load More

Aunque no está claro cuál es la causa exacta de este fallo, los entrenadores que viajen por Hisui deberían estar atentos a los Pokémon que acechan en las ramas cercanas.

Sin embargo, algunos entrenadores encuentran el fallo más divertido que molesto, como dijo ‘Ban4Ligma’: “No voy a mentir, me encanta cuando se suben a los árboles. Por favor, nunca arreglen eso Nintendo”.

Sin embargo, parece que el fallo del cartel original no es un incidente aislado, ya que otros han informado de que han experimentado fallos similares.

Esta no es la primera vez que los árboles causan fallos en Leyendas Pokémon Arceus, ya que los jugadores también informaron de un fallo que hacía que los jugadores lucharan contra árboles reales en lugar de Pokémon.

Sin embargo, estos cambios no han estado exentos de problemas, ya que los jugadores se han encontrado con una buena cantidad de errores y fallos en la vasta región de Hisui.

by Francisco García