Este error de Pokémon Go te costará ganar la Liga Máster Ball

Los jugadores PvP de Pokémon Go que están buscando ganar la Liga Máster Ball han sufrido de un molesto error que los impide hacerse victoriosos. Acá te vamos a hablar sobre este importante tema.

Uno de las competencias más duras de Pokémon Go es la Liga Máster Ball. Esta no tiene límites en el CP de las criaturas, además, posee la mejor plataforma de la Liga de Batalla Go para ejecutar legendarios.

Debido a esto los entredores suelen usar muchos recursos, como los Caramelos XL y así potenciar a sus criaturas más fuertes y tratar de dominar las feroces batallas para hacerse con increíbles recompensas.

A pesar de lo grandioso que suena esto, muchos entrenadores están cometiendo un error que les está costando las victorias en la Liga Máster Ball. Así lo señala una publicación en Reddit del usuario ‘ThereIsNoGawdHere’.

En la publicación se explica que el entrenador potenció a un Kyogre shiny con 14/15/15 en Ataque/Defensa/HP en lugar de otro con 15/15/14. El usuario preguntó si habían invertido en un Kyogre shiny con 14/15/15 en Ataque/Defensa/HP.

El usuario se preguntaba si hizo todo esto con el Kyogre equivocado. Especialmente por ser un ‘Pokémon de la Suerte‘, que requiere menos Polvoestelar y Caramelos para potenciarlo.

Un usuario comentó en la publicación: “Para PvE, no importa. Para la Liga Máster Ball, sí, te equivocaste de Pokémon“. Aunque ambos Kyogre shiny son 98 IV, los jugadores señalaron que la estadística 15 en Ataque marca la diferencia y es “favorita” en muchos enfrentamientos PvP, incluido el temido Dialga.

Otro jugador mencionó que tener 15 de Ataque es importante en las batallas “espejo”, o sea, cuando se enfrenta a la misma criatura. Este Kyogre de 14 que se menciona en el post de Reddit acabaría perdiendo el combate, pero su versión de 15 de Ataque habría empatado.

Un entrenador destacó otro problema con los Pokémon de 14. “Para los PvP, Kyogre tiene la misma estadística de ataque que las formas Origen de Groudon y Dialga, así que uno de 14 en ataque puede hacerte perder algunos combates por perder CMP“, explicó un entrenador.

Hay que tener en cuenta que CMP significa Prioridad de Movimiento Cargado en Pokémon Go, una mecánica PvP que permite a una especie con un Ataque más alto usar su Movimiento Cargado antes que el oponente, a menudo decidiendo el resultado del combate.

Pero quizás lo más importante sea que una especie con estadísticas de 15/15/14 es un 100 IV funcional. Esto ya que la estadística de 14 HP (Puntos de Salud) se redondea a 15 cuando se alcanza el máximo, lo que hace que funcione como una especie 100 IV perfecta.

Es por eso que te recomendamos comprobar las estadísticas de un monstruor antes de potenciarla en el juego para móviles. También es importante que inviertas en subir el nivel de ataque a 15 para que puedas tener más posibilidades en éxito en la Liga Máster Ball.