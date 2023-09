Fin de Semana de Combates Go en Pokémon Go: Recompensas y horario de Ságita

El Fin de Semana de Combates Go de Pokémon Go está dedicado a la Campeona Ságita de Pokémon Escarlata y Púrpura y con ella podremos conseguir un montón de recompensas que va desde objetos hasta avatar. Esto es todo lo que necesitas saber al respecto.

Pokémon Go ha revelado el próximo evento de Fin de Semana de Combates Go en el que podremos participar en más batallas de la Liga de lo normal. Cada Fin de Semana de Batalla se centra en un entrenador fuerte de la serie de Pokémon, y esta vez no es diferente.

En esta ocasión, la edición de octubre de 2023 tendremos a Ságita como cabeza de cartel que llega desde Paldea de Pokémon Escarlata y Púrpura. Además, tendremos polvo estelar, caramelos raros potenciados y varios objetos de avatar inspirados en la campeona.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre el Fin de Semana de Combates Go: Ságita.

Fin de semana de Combates Go: Ságita, fechas y horas

El Fin de semana de Combates Go de Ságita comenzará el 7 de octubre de 2023 a partir de las 12:00 am y terminará el domingo 8 de octubre de 2023 a las 11:59 PM. Todo ello en horario local de cada zona.

Asimismo, los jugadores tendremos todo el fin de semana para participar en las batallas que podamos para ganar varias recompensas.

Bonus de Ságita en Fin de semana de Combates Go

Durante el fin de semana que el evento esté activo, el número máximo de series que podremos jugar al día aumentará de 5 a 20 hasta alcanzar el límite de 100 combates.

Del mismo modo tendremos un x4 en Polvos Estelares en los premios por victoria.

Además, durante el evento habrá disponible una investigación temporal gratuita con temática de batalla, que nos recompensará a los jugadores los Guantes estilo Ságita al completarla.

Recompensas de Ságita en Fin de semana de Combates Go

Mientras dure el evento, se incluirá también una investigación temporal de pago que costará 1€. Si completamos la investigación temporal conseguiremos las siguientes reocmpensas:

Polvos Estelares

Caramelos Raros++

Trozo estrella

Eso sí, deberemos de completarla y reclamarla antes del domingo 8 de octubre de 2023 a las 23:59 hora local. En el caso de no hacerlo lo perderemos.

Ligas de Ságita activas durante Fin de semana de Combates Go

Mientras el Fin de semana de Combates Go de Ságita en Pokémon Go esté activo las siguientes ligas estarán activas:

Gran Liga

Ultra Liga

Liga Master

Es importante tener en cuenta que la Gran Liga tiene un límite de 1500 CP, la Ultra Liga tiene un límite de 2500 CP, y la Liga Master no tiene límite de CP.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto.