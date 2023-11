Giratina en Pokémon Go: cómo atraparlo, mejores movimientos y shiny

Giratina es un poderoso Pokémon legendario y si quieres hacerte con él en Pokémon Go te contamos todo lo que necesitas saber sobre él como sus mejores movimientos, su versión shiny y mucho más.

La primera vez que vimos a Giratina en el mundo de Pokémon fue allá por la 4ª generación siendo parte del trío dragón. Con una figura tan importante no podría quedarse fuera de Pokémon Go y es que conseguirlo en nuestro equipo puede ser más complejo de lo que piensas.

Este Pokémon está basado en la figura mitológica del ángel caído que ha sido expulsado por desobedecer a Dios y en la antimateria. Con una idea tan fuerte es normal la importancia dentro del juego.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre Giratina en Pokémon Go.

The Pokémon Company

¿Cómo podemos capturar a Giratina en Pokémon Go?

Al momento de escribir estas líneas, la única forma de poder conseguir a Giratina en Pokémon Go es a través de las incursiones de los gimnasios o a través de algún evento en específico pensado en él.

Es decir, que hasta que la rotación de jefes de gimnasio de 5 estrellas no varíe no podremos conseguirlo para nuestro equipo. No obstante, no te preocupes ya que Niantic suele ponerlo bastante para conseguirlo o bien es protagonista en algún evento.

Vamos, que solo tendremos que esperar a que esté disponible. ¡Estad atentos!

¿Puede Giratina evolucionar?

No, Giratina no tiene ningún tipo de evolución ni en Pokémon Go ni en el universo de la saga.

No obstante, el Pokémon tiene diferentes formas que son las modificadas y las de origen. Ambas también podremos conseguirlas a través de las incursiones.

¿Cuáles son los mejores movimientos para Giratina en Pokémon Go?

Ambas formas de Giratina comparten los mismos movimientos por lo que, para asegurarnos de que lo tenemos bien equipado, Giratina deberemos de llevarlo con Garra umbría (fantasma) en el ataque rápido y Golpe umbrío (fantasma) en el golpe cargado. No obstante, también podremos usar Dragonaliento y garra dragón.

No obstante, los movimientos que puede aprender son los siguientes:

Ataques rápidos

Dragoaliento (dragón)

Garra umbría (fantasma)

Ataques cargados

Garra dragón (dragón)

Poder pasado (roca)

Sombra vil (fantasma)

Golpe umbrío (fantasma)

¿Puede ser Giratina shiny en Pokémon Go?

ILCA / The Pokémon Company

¡Sí! Tanto Giratina forma modificada y de origen tienen disponible la versión shiny. En ellas el color oscuro se cambia por un beige con un azul celeste. Es decir, que veremos rápidamente si hemos tenido o no suerte en nuestra caza del Pokémon.