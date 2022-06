Jefes de incursiones de Pokémon Go 2022: mega incursiones, 5 estrellas y más

Load More

Cuando consigues derrotar a un jefe de incursión tendrás la oportunidad de atraparlo. Te darán un número de Premier balls para usar, pero que no te aseguren que lo atrapes con ellas. Incluido los pokémon legendarios.

Paralelamente también existen los pases remotos de incursiones. Estos están pensados para aquellos entrenadores que no pueden salir de casa pero que pueden participar en cualquier incursión cercana a su posición. Del mismo modo pueden adquirirse desde la tienda o recibirse como regalos.

Para poder participar en las incursiones, necesitarás un pase. Puedes conseguir uno dándole vueltas a una parada de cualquier gimnasio. En el caso de que no te queden siempre puedes comprar un pase premium en la tienda.

¿Cómo obtener pases para las incursiones en Pokémon Go?

Las incursiones merecen la pena y el tiempo que le dedicas para conseguirlas. Además de ganar artículos especiales, también tendrás la oportunidad de atrapar al Pokémon que derrotes. En el caso de las incursiones de 5 estrellas, estos serán legendarios que no podrá obtenerse en otro lugar.

¿Qué son las incursiones en Pokémon Go?

La horas de incursión se dan lugar entre las 1:00 y 19:00 horas en vuestra zona horaria actual. Por lo que no dudes en echarte a la calle para capturarlos.

Con el final del evento, la lista de los jefes de incursiones en Pokémon Go también cambia. Lo mejor es que traen Pokémon bastante útiles como son Golurk, Machoke, Quagsire, Gible y Swinub.

Abril ha sido un mes emocionante para los jugadores de Pokemon Go. Hubo un Día de la Comunidad protagonizado por Stufful, otro Día de la Comunidad Clásico con Mudkip y, por supuesto, un nuevo conjunto de estrellas en la hora destacada para disfrutar.

Las incursiones son una parte esencial de la experiencia de Pokémon Go. Cada mes hay un nuevo conjunto de Pokémon que van desde comunes de 1 estrella hasta raros legendarios de 5 estrellas para luchar y potencialmente atrapar. Aquí está la alineación actual de jefes de Raid.

