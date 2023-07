Guía Mega Tyranitar en Pokémon Go: debilidades, counters y cómo vencerlo en incursión

Mega Tyranitar ha llegado a las incursiones de Pokémon Go para retarnos. Por ello, te traemos sus mejores counters para acabar con él en un abrir y cerrar de ojos.

No es ningún secreto que las batallas de las mega incursiones de Pokémon Go son todo un desafío. Incluso los mejores jugadores con el equipo más poderoso pueden tener problemas si no se preparan lo suficiente o no ajustan su grupo en función de los puntos débiles del enemigo.

Así que, para ayudarte a hacerte con tu propio para darle de putiasos a Mega Tyranitar en Pokémon Go te contamos todo lo que tienes que saber.

Debilidades de Mega Tyranitar

Dado que Mega Tyranitar es un Pokémon de tipo Roca/Lucha, es débil a varios tipos, es decir, Bicho, Hada, Lucha, Planta, Tierra, Acero y Agua. Sin embargo, Mega Tyranitar tiene una doble debilidad a los tipos Lucha, por lo que vale la pena usar un Pokémon especializado en estos ataques.

En cuanto a sus puntos fuertes, Mega Tyranitar no tendrá problemas para acabar con Pokémon de tipo Psíquico, por ello deja en la Pokéball a tus Pokémon de este tipo.

Los mejores counters de Mega Tyranitar

Por fortuna, hay bastantes counters para Mega Tyranitar y son los siguientes:

Pokémon Movimiento rápido Movimiento cargado Lucario Contraataque Esfera aural Conkeldurr Contraataque Puño dinámico Machamp Contraataque Puño dinámico Mega Blaziken Contraataque Onda certera Terrakion Doble patada Espada santa

Movimientos de Mega Tyranitar en Pokémon Go

Los movimientos que puede tener el Pokémon son:

Movimientos rápidos

Mordisco (siniestro)

Antiaéreo (roca)

Cola férrea (acero)

Movimientos cargados

Giro vil (siniestro)

Triturar (siniestro)

Roca afilada (roca)

Llamarada (fuego)

Cómo conseguir a Mega Tyranitar en Pokémon Go

La única forma actualmente de conseguir a Mega Tyranitar es derrotándolo en las incursiones y capturándolo luego.

Una vez atrapado el Tyranitar normal, podremos megaevolucionarlo usando 200 megaenergías. Dicha megaenergía se puede conseguir derrotando a un Pokémon Megaevolucionado en un mega combate de incursión o completando tareas de investigación específicas.

Mega Tyranitar estará disponible en las Incursiones desde el martes 25 de julio de 2023 a las 10 de la mañana hasta el viernes 4 de agosto de 2023 a las 8 de la tarde hora local.