Guzzlord en Pokémon Go: cómo atraparlo, mejores movimientos y shiny

Si te estás preguntando cómo podemos conseguir a Guzzlord en Pokémon Go, cuáles son sus mejores movimientos o si está disponible su versión shiny o variocolor te traemos todo lo que necesitas saber al respecto.

Guzzlord es un Pokémon de tipo siniestro/dragón que llegó al universo de Pokémon durante la séptima generación. Este es uno de los Ultraentes y su llegada a Pokémon Go hizo que más de uno sonriese.

El diseño del Pokémon se basa en un agujero negro, en un monstruo y una máquina excavadora por lo que puedes esperar que el Pokémon sea toda una amenaza dentro del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Por todo ello, te explicamos cómo conseguir a Guzzlord en Pokémon Go y sus mejores movimientos para que vayas preparadísimos a tu siguiente combate.

¿Cómo podemos capturar a Guzzlord en Pokémon Go?

Guzzlord solo lo podremos conseguir en las incursiones 5 estrellas del juego o bien si un amigo nos lo intercambia.

Es por ello por lo que te recomendamos que estés atentos a la rotación de los Pokémon que Niantic lleva a cabo con regularidad para saber cuándo estará disponible dentro del juego.

¿Tiene Guzzlord evolución en Pokémon Go?

No, a diferencia de otros Pokémon, Guzzlord no tiene una forma a la que evolucione dentro de Pokémon Go. Es decir, que una vez que lo tengamos dentro del juego no podremos aspirar a tener otra forma mejorada del Pokémon.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Cuáles son los mejores movimientos para Guzzlord en Pokémon Go?

The Pokemon Company

Los mejores ataques que puede tener Guzzlord son alarido como ataque rápido y giro vil como ataque cargado. Asimismo, también podemos optar por cola dragón y giro vil en el caso de necesitar un ataque de tipo dragón.

En total estos son todos los ataques que Guzzlord puede conseguir en Pokémon Go:

Ataques rápidos

Alarido (siniestro)

Cola dragón (dragón)

Ataques cargados

Bomba lodo (veneno)

Garra dragón (dragón)

Giro vil (siniestro)

Triturar (siniestro)

¿Está disponible Guzzlord en su versión shiny?

pokemongohub

¡Sí! Estás de enhorabuena si eres amantes de los shiny porque Guzzlord tiene activada su versión shiny o variocolor. En esta ocasión el Pokémon pasa de un color negro a un color blanco resplandeciente por lo que será muy fácil reconocer si nos ha tocado uno.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Recuerda que la posibilidad de que nos salga un Pokémon variocolor reside en la probabilidad por lo que, a más encuentros tengamos con un Pokémon, más oportunidades tendremos de conseguirlo en su versión shiny.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre Guzzlord en Pokémon Go.