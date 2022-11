Todos los Ultraentes de Pokémon Go: cómo conseguir a Celesteela, Kartana, Pheromosa y más

Los ultraentes han empezado a aparecer en Pokémon GO, y para ayudarte a entenderlo mejor te traemos todos los detalles que necesitas saber para conseguir a Pheromosa, Buzzwole, Xurkitree, Nihilego, Kartana y Celesteela.

Los Ultraentes son poderosos Pokémon que aparecieron por primera vez en la región de Alola. Al primero que tuvimos en Pokémon Go fue a Nihilego a través del evento global de Go Fest 2022, y ahora el resto se ha unido al juego.

Pheromosa, Buzzwole, Xurkitree hicieron su debut en Pokémon Go durante los eventos de Go Fest presenciales de Berlín, Seattle y Sapporo durante julio y agosto de este año, y ahora tendremos sus lanzamientos globales a la vuelta de la esquina.

Aquí te traemos todos los detalles para poder atrapar a estos ultraentes, incluso si no has podido asistir a dichos eventos.

Todos los ultraentes en Pokémon Go

Cómo conseguir a Guzzlord

Guzzlord es un pokémon de tipo siniestro/dragón que hizo su debut el 8 de noviembre de 2022, justo un día antes del evento Glotones Insaciables, que se centra en los Pokémon que son un “pozo sin fondo” como son Snorlax y Lickitung.

Los jugadores podremos atrapar a Guzzlord derrotándolo en una Incursión de 5 Estrellas entre el 8 y el 23 de noviembre de 2022.

Cómo conseguir a Kartana

Niantic / The Pokémon Company

Kartana es de tipo planta/acero e hizo su debut junto a Celesteela el 13 de septiembre de 2022, justo antes del evento “Prueba tu valía” centrado en criaturas de tipo acero.

Para conseguirlo deberemos de hacerlo a través de una incursión de 5 estrellas entre el 13 y el 27 de septiembre de 2022. Solo estará disponible en el hemisferio norte.

Cómo conseguir a Celesteela

Niantic / The Pokémon Company

Celesteela es un Pokémon de tipo acero/volador que, al igual que Kartana, hizo su debut el 13 de septiembre con el evento “Prueba tu valía”.

Los jugadores podremos conseguirlo encontrándolo en una incursión de 5 estrellas entre el 13 y el 27 de septiembre de 2022. Solo estará disponible en el hemisferio sur.

Cómo conseguir a Pheromosa en Pokémon Go

Niantic

El Pokémon tipo bicho/volador hizo su debut durante el evento de Berlín donde apareció como el Pokémon de la investigación especial para todos aquellos entrenadores que compraron la entrada.

Más tarde, se confirmó que los jugadores de todo el mundo podremos encontrarnos a Pheromosa en las Incursiones durante el evento final de Pokémon GO Fest del 27 de agosto de 10:00 a 18:00 hora local.

Cómo conseguir a Buzzwole en Pokémon Go

Buzzwole, la ultrabestia tipo insecto/lucha, hizo su gran debut en Pokémon Go como un encuentro de investigación especial para todos aquellos que habían comprado la entrada para el Pokémon Go Fest de Seattle.

No obstante, todos los jugadores del mundo podrán luchar (y atrapar) a este musculoso Pokémon cuando esté como jefe de incursiones durante el evento final de Pokémon Go Fest el 27 de agosto de 10:00 a 18:00 hora local.

Cómo conseguir a Xurkitree en Pokémon Go

El ultraente de tipo eléctrico Xurkitree apareció por primera vez en un encuentro de investigación especial para los jugadores que asistieron al Pokémon Go Fest de Sapporo.

Aun así, lo tendremos en las incursiones de todo el mundo en el evento final de Pokémon Go Fest del 27 de agosto de 2022 de 10:00 a 18:00 hora local. Por ello nos tenemos que asegurar de conseguirlo mientras podamos.

Cómo conseguir a Nihilego en Pokémon Go

Nihilego es un ultraente de tipo roca/veneno e hizo su debut en la celebración global del Pokémon GO Fest 2022 donde estuvo disponible en las incursiones de 5 estrellas durante un día.

Si no lo pudiste atrapar no te preocupes porque regresará durante el evento final de Pokémon GO Fest 2022 el 27 de agosto de 10:00 a 18:00 hora local.

¿Podemos conseguir a los ultraentes en Pokémon Go sin entrada?

Pheromosa, Buzzwole y Xurkitree a pesar de ser Pokémon que salieron durante eventos del Pokémon GO Fest estarán disponibles a nivel mundial en una fecha posterior.

Todos ellos podremos conseguirlo durante el evento final de Pokémon Go Fest 2022 que se celebrará el 27 de agosto de 10:00 a 18:00 hora local.