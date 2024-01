Incursión Palkia forma origen en Pokémon Go: debilidades y mejores counters

La forma origen de Palkia llega a través de las incursiones en Pokémon Go, y si quieres derrotar al Pokémon legendario te traemos sus debilidades y sus mejores counters para que arrases por donde pases.

En enero de 2024 Niantic anunció que la forma origen de Palkia llegaría a Pokémon Go a través de las incursiones de 5 estrellas. Se llevará a cabo del 18 al 18 de febrero de 2024 como parte del tour Sinnoh en Los Ángeles.

La primera vez que vimos al dúo legendario fue en la región de Hisui de Leyendas Pokémon Arceus y por fin lo tenemos en nuestros dispositivos móviles.

Si quieres completar tu Pokédex con esta forma solo tienes que seguir leyendo para poder capturarlo.

Niantic

Debilidades de la forma origen de Palkia en Pokémon Go

La forma origen de Palkia en Pokémon Go es un tipo dual de agua/dragón.

Por ello, el Pokémon será débil a los movimientos de tipo Dragón y Hada. Por otro lado, será resistente a los ataques de tipo Acero, Fuego y Agua.

Los mejores counters para Palkia forma origen

Para que seas el mejor, el mejor que habrá jamás, te traemos los mejores counters para acabar con Palkia forma origen:

Pokémon Avatar Mejores ataques Mega Rayquaza Cola dragón y Vasto impacto Mega Garchomp Cola dragón y Enfado Mega Gardevoir Encanto y Brillo mágico Mega Salamence Cola dragón y Enfado Dragonite oscuro Cola dragón y Enfado Mega Latios Dragoaliento y Garra dragón Mega Latias Dragoaliento y Enfado Haxorus Cola dragón y Vasto impacto

Si no tienes algunos de los Pokémon de la lista no te preocupes. Céntrate en tus Pokémon más fuertes de tipo dragón o hada para acabar con él.

¿Cómo capturar a Palkia forma origen en Pokémon Go?

Palkia Forma de Origen aparecerá en Incursiones 5 estrellas durante el Pokémon Go Tour Sinnoh – Los Ángeles desde el 16 de febrero de 2024 a las 12 AM hasta el 18 de febrero de 2024 a las 11:59 PM hora local.

Si no tienes entrada no te preocupes. Nos podremos hacer con él entre el 24 de febrero de 2024 y el 25 de febrero de 2024 desde las 10 AM hasta las 6 PM hora local.