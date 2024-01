Juegos como Pokémon Go para jugar en tu móvil en 2024

Pokémon Go es el rey de los juegos con realidad aumentada, pero hay otros juegos como este que podrías disfrutar.

En el vertiginoso mundo de los juegos móviles, la búsqueda constante de experiencias innovadoras y emocionantes nunca se detiene. Mientras Pokémon Go sigue siendo un fenómeno global, el año 2024 trae consigo una nueva ola de juegos que prometen llevar la realidad aumentada y la diversión al siguiente nivel.

Desde la exploración de un entorno futurista hasta la interacción con criaturas virtuales, estos juegos ofrecen una gama diversa de experiencias para todos los gustos. Aquí tienes algunos de los juegos parecidos a Pokémon Go para jugar en tu dispositivo móvil en 2024.

Juegos como Pokémon Go

La popularidad y la búsqueda de juegos similares a Pokémon Go no solo se deben a la nostalgia asociada con la franquicia de Pokémon, sino también a los numerosos beneficios que estos juegos ofrecen a los jugadores y a la sociedad en general.

Uno de los aspectos más destacados es la promoción de la actividad física y la vida saludable. Juegos como Pokémon Go han demostrado ser eficaces para motivar a las personas a salir y explorar su entorno, ya que muchas de las mecánicas del juego, como la búsqueda y captura de criaturas virtuales, se llevan a cabo en ubicaciones del mundo real.

Además, estos juegos fomentan la interacción social y la construcción de comunidades. Pokémon Go, por ejemplo, ha reunido a jugadores de todas las edades y procedencias en eventos comunitarios, gimnasios y puntos de interés del juego. Esta conexión entre jugadores contribuye a la formación de comunidades vibrantes y amistosas, creando una experiencia compartida que trasciende las barreras geográficas y culturales.

La realidad aumentada en juegos móviles también ofrece una forma única de fusionar el mundo digital con el mundo real, creando experiencias inmersivas y educativas. Al aprovechar la tecnología AR, estos juegos pueden proporcionar información contextual sobre lugares históricos, arte urbano o ecosistemas locales, brindando a los jugadores una perspectiva educativa mientras se divierten.

En resumen, la búsqueda de juegos similares a Pokémon Go en 2024 se basa en la búsqueda de experiencias que no solo entretengan, sino que también promuevan la actividad física, la interacción social y la exploración del entorno real, generando impactos positivos tanto a nivel individual como comunitario. Estos juegos no solo ofrecen diversión, sino que también actúan como catalizadores para un estilo de vida activo y conectado.

Teniendo todo eso en cuenta, pasemos a nuestra lista.

Niantic

Ingress Prime

Ingress Prime es un juego de realidad aumentada desarrollado por Niantic, la misma empresa responsable de Pokémon Go. Este juego, lanzado en noviembre de 2018, es una versión mejorada y renovada de “Ingress”, el título original que fue lanzado en 2012. Ingress Prime sigue siendo un juego de exploración y conquista territorial, donde los jugadores deben unirse a una de dos facciones, los “Iluminados” o la “Resistencia”, y luchar por el control de portales ubicados en lugares del mundo real.

La premisa fundamental de Ingress Prime gira en torno a la existencia de la “Energía Exótica” (XM), una sustancia misteriosa que se encuentra en lugares de importancia histórica, cultural o artística. Los jugadores deben recopilar XM y utilizarlo para interactuar con los portales, que pueden ser portales XM o portales de portal de misión.

La mecánica del juego implica explorar el mundo real para descubrir y conquistar estos portales. Los jugadores pueden utilizar sus dispositivos móviles para ver portales cercanos y realizar acciones específicas para fortalecer los portales de su facción y debilitar los de la facción rival. La colaboración entre jugadores de la misma facción es esencial para mantener el control sobre áreas clave y trabajar en equipo para alcanzar los objetivos a nivel mundial.

Ingress Prime se destaca por su narrativa compleja y su participación activa de la comunidad en la evolución de la historia del juego. La trama se desarrolla a través de eventos globales en tiempo real y de decisiones tomadas por los jugadores a nivel local o regional. Este enfoque en la participación comunitaria ha llevado a que Ingress Prime desarrolle una comunidad apasionada y comprometida.

Orna: The GPS RPG

Cutlass Software

Orna: The GPS RPG es un juego móvil único que combina elementos de juego de rol (RPG) con la tecnología de ubicación GPS. Desarrollado por Cutlass Software, Orna ofrece a los jugadores una experiencia de juego inmersiva en la que pueden explorar el mundo real mientras participan en batallas, completan misiones y construyen sus imperios virtuales.

Una de las características distintivas de Orna es su uso del GPS para crear un vasto mundo virtual superpuesto sobre el mundo real. Los jugadores pueden caminar por las calles de sus ciudades, parques o cualquier otro lugar, mientras exploran reinos, encuentran monstruos y recolectan recursos.

Pikmin Bloom

Niantic

Pikmin Bloom es un juego desarrollado por Niantic, la misma empresa detrás de Pokémon Go e Ingress.

Caminar te permite hacer crecer a los Pikmin. Estos adorables personajes ya han tenido unos cuantos juegos provenientes de Nintendo, por lo que era cuestión de tiempo que la Gran N los dejase también en manos de Niantic.

Las flores crecen detrás de ti mientras caminas y las plantas en tu vecindario, y a veces también vivirás eventos multijugador en el juego.

Recuerda que la única forma de hacer crecer a tus Pikmin es caminando, por lo que es el juego perfecto para hacer un poco de ejercicio.

Jurassic World Alive

Ludia Inc

Jurassic World Alive es un juego de realidad aumentada desarrollado por Ludia Inc. que se lanzó en 2018. Inspirado en la popular franquicia cinematográfica Jurassic World, el juego combina elementos de realidad aumentada con la emoción de coleccionar y luchar con dinosaurios.

En Jurassic World Alive, los jugadores asumen el papel de un miembro de la DPG (Dinosaur Protection Group) y se embarcan en la tarea de recolectar ADN de dinosaurios. Utilizando la ubicación GPS, los jugadores exploran el mundo real para descubrir y recolectar dinosaurios que aparecen en su entorno.

Monster Hunter Now

Capcom

Monster Hunter Now es otra creación de Niantic, y es que la desarrolladora es la reina de los juegos de realidad aumentada. En este caso concreto, podemos estar hablando de uno de los mejores juegos para móviles que hay en la actualidad.

Si te gusta la franquicia Monster Hunter, te encantará Monster Hunter Now, aunque no es exactamente un juego como Pokémon Go, ya que aquí encontrarás criaturas menos amistosas. Completa misiones, vence a temibles monstruos y destaca por encima del resto de jugadores. Es un juego que no te debes perder.

Esta es nuestra pequeña lista de juegos como Pokémon Go que creemos que te encantarán. ¿Hay alguno que eches de menos por aquí? ¡No dudes en comentárnoslo!

