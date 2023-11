Los mejores juegos multijugador para móviles Android e iOs en 2023

Los jugadores de móviles tienen a su disposición varios títulos multijugador, muchos de los cuales abarcan distintos géneros como carreras, deportes, battle royale, cartas, RPG y mucho más. En caso de que estés buscando un divertido juego para disfrutar con tus amigos en el móvil, acá tenemos una variedad de estos que sirven en Android e iOs.

Los smartphones se han convertido en una parte importante de nuestras vidas, y miles de millones de personas que poseen uno los usan para un sinfín de cosas. Para comunicarse, para crear contenido, para trabajar, etc.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

También están aquellos del nicho gamer. Muchos tienden a utilizar sus dispositivos móviles para jugar a algunos títulos por ocio, ya sea de forma online o no.

Sin embargo, muchos anhelan la emoción de competir con otros, lo que a menudo les lleva a los juegos multijugador.

Los juegos para móviles permiten a las personas elegir entre una gran variedad de géneros, desde battle royales como PUBG Mobile hasta títulos de estrategia en tiempo real como Clash Royale. Estos juegos tienen una jugabilidad emocionante, interacción social y un valor de rejugabilidad infinito.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En este sentido, aquí tienes una lista de los mejores juegos multijugador para móviles que deberías probar en 2023.

Mejores juegos multijugador para móviles

Acá te va nuestra selección ¡esperamos les saques provecho!

Coin Master

Moon Active

Los juegos de ocio han ganado protagonismo en 2023, y no sería exagerado decir que Coin Master lidera el movimiento.

El juego es tan sencillo como girar para ganar tu botín y construir una aldea. En la vertiente multijugador, puedes atacar a amigos y enemigos para conseguir Oro y siempre hay un elemento sorpresa a la hora de saquear.

Con más de 100 millones de descargas solo en Google Play Store, Coin Master te garantiza que siempre tendrás jugadores con los que hacer amigos y competir. Es un viaje interminable para saquear y hacerse rico de nuevo, y lo más probable es que nunca te quedes sin acción multijugador.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Genshin Impact

HOYOVERSE

Aunque Genshin Impact no es un juego multijugador tradicional, su enorme popularidad hace que nos resulte difícil no mencionarlo en esta lista. La función cooperativa se desbloquea al alcanzar el rango de aventura 16, tras lo cual tú y tus amigos podéis entrar en el mundo del otro y enfrentaros a jefes, superar mazmorras, encontrar cofres, resolver puzles y demás.

También puedes disfrutar de Genshin Impact en solitario, pero el juego requiere conexión a Internet en todo momento y, para ser justos, el viaje por Teyvat es mucho más divertido con amigos.

El único problema que puedes encontrar al ejecutar Genshin Impact en tu dispositivo es la falta de almacenamiento. El juego ha recibido un montón de actualizaciones de contenido a lo largo de los años y ahora cuenta con más de 50 personajes jugables, misiones, regiones y eventos que a un dispositivo móvil de gama media o baja se le dificultaría manejar.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Real Racing 3

EA

Si eres un fanático de las carreras y te gusta competir contra jugadores reales, no busques más: Real Racing 3 está acá. El juego de carreras multijugador de EA cuenta con más de 40 circuitos basados en 20 lugares del mundo real, y más de 300 coches conducibles de grandes nombres como Porche, Bugatti, Aston Martin y Audi.

Cada coche del juego tiene unos controles y un manejo diferentes, por lo que siempre tendrás una nueva experiencia de carreras a tu disposición. Los gráficos son como la guinda del pastel, ya que encontrar unos efectos visuales tan realistas en un juego para móvil es siempre una agradable sorpresa.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Real Racing 3 tiene características como daños en el coche, espejos retrovisores funcionales y reflejos dinámicos que hacen que los modos multijugador sean muy competitivos.

Hasta 8 personas pueden correr juntas y la multiplataforma garantiza que el proceso de emparejamiento sea rápido y fluido.

FIFA Mobile

EA

Los aficionados al fútbol, que también disfrutan de títulos para el móvil, tiene la suerte de que existe la fraquicia FIFA, que cada año ofrece una versión como lo es FIFA Mobile.

Es difícil igualar la sensación de crear tu propio equipo y competir contra jugadores reales en partidos de 11 contra 11. Puedes controlar los movimientos, el estilo de juego, las habilidades y los atributos físicos de tus jugadores.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Tienes control sobre el movimiento, el estilo de juego, las habilidades y los atributos físicos de tus jugadores, lo que es más que suficiente para hacer de cada partido un desafío único.

Las ligas y equipos de fútbol más importantes aparecen en FIFA 23 e incluso puedes ser un mánager que contribuye elaborando estrategias y ultimando tácticas.

Desde la Copa Mundial de la FIFA 2022 hasta la temporada 2023, podrás disfrutar de los últimos acontecimientos futbolísticos en tiempo real en FIFA Fútbol, ya que el juego recibe con frecuencia actualizaciones de contenido.

Clash Royale

Supercell

Tras el éxito de Clash of Clans, Supercell desarrolló otro juego multijugador de estrategia en tiempo real llamado Clash Royale. Hay más de 100 cartas que puedes coleccionar y mejorar para formar poderosos mazos de ocho. Luego, te colocan en partidas 1v1 de tres minutos en las que el objetivo es romper las torres enemigas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Desde su lanzamiento, se han añadido a Clash Royale muchos modos de juego como 2v2, Triple Elixir, Muerte Súbita, Fiesta de Rompe Muros, Draft y Triple Draft, y cada modo anima a los jugadores a usar sus cartas y mazos de forma diferente.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Características como Clanes y Guerras de Clanes lo convierten en el juego perfecto para los entusiastas de los juegos multijugador.

Brawl Stars

Supercell

Otro juego multijugador de Supercell que ha cautivado a las masas es Brawl Stars. Tiene varios modos multijugador como Gem Grab, Showdown, Brawl Ball, Bounty y Heist. Todos estos modos tienen objetivos únicos, pero la acción es constante.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Si eres lo bastante bueno en Brawl Stars, puedes incluso entrar en la escena esports y hacer fortuna. Por otro lado, los jugadores ocasionales tienen abundante contenido que explorar y los desarrolladores están decididos a mejorar el juego con nuevos modos, mapas y eventos.

Cada Brawler de Brawl Stars destaca por su ataque característico y su Superhabilidad. Esto, combinado con los modos de juego y los mapas, mantiene la meta fresca.

Marvel Snap

Nuverse

Marvel Snap ha sido un soplo de aire fresco en un género repleto de juegos como Legends of Runaterra, Hearthstone y Gwent. Con más de 200 cartas de cómics y películas, es el título de colección de cartas ideal para los fans de Marvel.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, incluso si no eres un fan de Marvel, este título ofrece múltiples elementos para mantenerte entretenido. Cada carta tiene un coste, un poder y una habilidad fijos, y cada partida se desarrolla en tres localizaciones con diferentes efectos.

Para ganar una partida en este multijugador para móviles, debes ganar más localizaciones que tu oponente.

RAID Shadow Legends

Plarium

Con más de 650 guerreros de 15 facciones, es difícil predecir a qué te enfrentarás en los modos multijugador de RAID Shadow Legends. Constantemente aparecen nuevos campeones y, gracias a las colaboraciones, incluso tenemos en el juego a celebridades de la vida real como Ronda Rousey.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

RAID Shadow Legends tiene una campaña brillante, pero jugarlo por la experiencia multijugador tampoco es una mala decisión. El modo arena te anima a subir de rango derrotando a oponentes en tiempo real y las recompensas incluyen equipo especial.

Call of Duty Mobile

Activision

Es difícil hacer una lista de los mejores juegos multijugador y no incluir Call of Duty. La mayor franquicia de FPS de la historia que llegó a los móviles con Call of Duty Mobile.

Call of Duty Mobile incluye varios mapas clásicos como Crash, Nuketown, Hijacked, Firing Range y Crossfire en los que puedes disfrutar de combates con armas 5v5. Se pueden desbloquear personajes como el Capitán Price y Ghost como Operadores y, en cada campaña, la competición se vuelve más dura.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Call of Duty Mobile también cuenta con un modo battle royale y, por decirlo suavemente, es el paquete completo para los jugadores móviles amantes de la franquicia.

League of Legends: Wild Rift

Riot Games

League of Legends: Wild Rift se basa en el título multijugador de 2009, pero la experiencia en móvil no parece una copia. Los desarrolladores han creado la versión móvil desde cero y la compleja mecánica MOBA funciona a las mil maravillas.

Cada partida en este título multijugador para móviles es un nuevo reto en términos de creación de estrategias y toma de decisiones. Si aún no has probado League of Legends por las limitaciones de la plataforma, deberías probar Wild Rifts sin pensártelo dos veces.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Mech Arena

Plarium

Desde construir tu propio mech hasta destruir mechs enemigos en partidas en tiempo real, la diversión nunca se detiene en Mech Arena. Los modos de juego 5v5 y 2v2 no te dejarán pestañear de principio a fin, porque ocurren muchas cosas en apenas 5 minutos.

Tendrás que elegir un robot de guerra y equiparlo con un arma para enfrentarte a contrincantes de todo el mundo. Cada modo de juego tiene un objetivo diferente, pero una buena puntería y una excelente estrategia te ayudarán a alzarte con la victoria constantemente.

Mech Arena ofrece más de 25 mapas y se espera que idees nuevas tácticas en cada uno. En general, te lo pasarás en grande dominando la mecánica de este juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Roblox

Roblox Corporation

Con más de 40 millones de juegos, es difícil no recomendar Roblox a los jugadores. Busca cualquier cosa y lo más probable es que encuentres un juego de Roblox en ella. La aplicación móvil es tan buena como el sitio web y la variada biblioteca de juegos siempre tendrá algo para ti.

Desde juegos de rol y acción-aventura hasta carreras y defensa de torres, en Roblox encontrarás juegos de todos los géneros. Los más populares son Adopt Me!, Anime Fighting Simulator, Your Bizarre Adventure, Shindo Life y Miners Haven.

Casi todos los juegos multijugador de Roblox admiten códigos canjeables y, para conseguirlos, puedes consultar nuestras listas de códigos de Roblox acá.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Garena Free Fire

garena International

Con más de mil millones de descargas solo en Google Play Store, Garena Free Fire es uno de los mayores juegos para móviles de la historia. A pesar de la feroz competencia en el género de los battle royale, Free Fire ha mantenido su prominencia gracias a sus actualizaciones periódicas, su excelente mecánica de juego, su formato de partidas rápidas, sus diversos modos de juego y sus personajes.

Free Fire incorpora múltiples elementos de los battle royale más grandes que existen, como Fortnite, PUBG, Call of Duty Warzone y Apex Legends. Aun así, la meta no se siente compleja, y cada característica se puede usar adecuadamente para la victoria.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Ya hemos finalizado, esta fue nuestra lista con los 10 mejores juegos móviles multijugador que debes probar en 2023.