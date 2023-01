Jugador de Pokémon Escarlata y Púrpura muestra cómo curarse con los NPC en las teraincursiones

The Pokémon Company

Los NPC de las teraincursiones en Pokémon Escarlata y Púrpura no han sido muy útiles pero un usuario ha encontrado la forma de usarlos a nuestro favor para curarnos de forma gratis siempre que lo necesitemos.

Las tera incursiones de Pokémon Escarlata y Púrpura nos ofrecen combates más complicados a cambio de innumerables recompensas. Aunque es una nueva función, hay algo que no ha cambiado respecto a la generación 8 y es que los NPC de las Incursiones no son muy útiles.

La única diferencia de los NPCs respecto a la anterior generación es que al morir no afectan al contador, sus movimientos de redución de estadísticas no se eliminan y a veces pueden hacer un daño decente si la incursión no es muy avanzada.

No obstante, un jugador ha ideado una estrategia para explotar la mecánica del juego permitiéndonos curar a nuestros Pokémon fácilmente.

Así podemos usar a los NPC para conseguir salud en las teraincursiones

La estrategia nos lo enseñó por primera vez el usuario de Reddet alekismad. En el título ponía “¡no te olvides que puedes usar a los NPC para curarte!”. Al ver el vídeo vemos cómo usaba su Kelfki usando beso drenaje sobre Umbreon.

Al hacerlo, debilitó al Umbreon, sin embargo, le devolvió a Kelfki toda su salud. Como el Greninja no estaba blindado, no habría hecho suficiente daño para curarle a Kelfki. Del mismo modo, como el Umbreon es de un NPC su muerte no ha afectado al temporizador de la cuenta atrás.

Del mismo modo, podemos utilizarlo para cargar nuestro orbe sin tener que usar nada para curarnos.

Al subirlo, el resto de comentarios dejaban claro lo asombrados que estaban con la mecánica dejando claro que era algo tan ingenioso que ahora no podrían dejar de usarlo para sus siguientes incursiones.

¿Lo usarás también en tus próximas teraincursiones?