Jugador de Pokémon Go atrapa el peor Legendario de la historia

Un jugador de Pokémon Go atrapó un Pokémon bastante extraño, lo cual no quiere decir que sea bueno. De hecho, no lo es para nada. Acá te hablaremos de la peor criatura legendaria de ‘Go’ y cómo fue capturada por un entrenador.

Los entreadores de Pokémon Go tienen sus ojos fijos cuando se trata de atrapar criaturas: ya sea porque quieren coleccionar a todos los variocolor, los oscuros, los legendarios, los míticos o aquellos que poseen las estadísticas perfectas.

Pero sin duda una de las combinaciones sagradas más perfectas que existen en el título de Niantic es sin duda alguna la de legendario con variocolor.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, otras de las estadísticas (bastante fuera de lo común) es cuando se trata de un Pokémon legendario con estadísticas horribles. Estas criaturas tienen cero estrellas en la fase de valoración, lo que las marca como las que tienen la peor dispersión IV posible para un monstruo de bolsillo de ese tipo.

El hecho de que las criaturas con cero estrellas sean tan raros los hace tan válidos como los shundos de Pokémon Go, hasta el punto de que algunas personas los coleccionan, como lo harían con un Shiny o un oscuro.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Niantic

Jugador de Pokémon Go atrapa a al peor legendario que se puede encontrar

Un usuario de Reddit ha revelado que consiguió un Zapdos de Galar, que es muy difícil de atrapar. Por desgracia, se trataba de una criatura con cero estrellas, pero esto no ha disuadido al entrenador, que de todos modos se lo quedó para contarlo en Internet.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

“Siento que esto es incluso más grande que un hundo. Esta cosa está enferma“, escribe un usuario, mientras que otro dice: “Es la peor persona que he conocido… Quiero viajar por el mundo con ella” (refiriéndose a la entrenadora).

Los usuarios del hilo también sugirieron nombres para este pájaro eléctrico en desgracia, entre ellos Zerodos, Ralph, Nundos, Zapnos, Crapdos y Zapdon’ts, todos ellos títulos de gran calidad para un Pokémon Legendario tan raro, único y triste.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Es una pena que no haya forma de mejorar sus estadísticas en Pokémon Go. Por suerte, hay formas de fortalecer a este a través del Hiperentrenamiento, pero eso requeriría enviarlo a una de las entradas principales de Nintendo Switch, lo que garantizaría que no volvería a ‘Go’.

Y ahí lo tienes, esta es la triste historia de un pobre Zapdos que a pesar de ser un legendario, es el más débil de su clase.