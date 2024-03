Jugador de Pokémon Go atrapa un Zapdos de Galar con solo una Poké Ball

Nunca subestimes el poder de una Poké Ball, ya que un afortunado jugador de Pokémon Go ha atrapado un Zapdos de Galar con un método increíble, que también podrías hacer.

Para los jugadores más dedicados de Pokémon Go de todo el mundo, el Pokémon Go Plus+ es uno de los accesorios más útiles que se pueden comprar, especialmente gracias a la configuración de captura automática que permite dejar que el teléfono atrape Pokémon mientras te concentras en tu paseo.

El problema de la función de captura automática es que solo funciona utilizando Poké Balls regulares.

Sin embargo, eso no ha impedido a un afortunado jugador de Pokémon Go llamado Thanky169 atrapar un Pokemon extremadamente raro. Esto se debe a que su Pokémon Go Plus+ logró tener suerte y atrapar un Zapdos de Galar simplemente con una humilde Poké Ball, y otros jugadores están absolutamente asombrados.

Según compartió en un post de Reddit, el jugador de Pokémon Go ha mostrado su impresionante botín de un Incienso de Aventura, incluido el codiciado Zapdos de Galar. Además, añadió otra foto que demuestra que lo capturó con nada más que una Poké Ball y el comentario “Captura automática >> todo.“

En otro comentario, la persona detrás de la publicación original añadió: “¡Ohhhhhhhh yeeeeaaaahhhhh! Comprobé el incienso diario y casi me caigo de la silla.” Luego, otros jugadores de Pokémon Go en los comentarios estaban igual de impresionados, con uno diciendo: “¡muy guay!“

Mucha gente quiere saber exactamente cómo lo hizo esta persona, y uno preguntó: “¿cuál es un buen capturador automático?“. A continuación, el autor original respondió, diciendo: “Yo uso la pokeball plus+… funciona bien en mi opinión.”

Es bastante sorprendente que un Zapdos de Galar, haya sido capturado sólo con el Pokémon Go Plus+ y una Poké Ball normal, pero desde luego no es imposible.

