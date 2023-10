Jugador de Pokémon Go furioso tras perder un ave de Galar por una insólita situación

Los fans de Pokémon Go exigen una opción para saltarse fácil por completo la animación de eclosión del huevo después de que un entrenador perdiera un encuentro con un ave de Galar.

Las aves de Galar son de los monstruos más difíciles de atrapar en Pokémon Go. Esto se debe a su rareza innata, su difícil tasa de captura y su tendencia a huir pronto.

Como tal, siempre es extremadamente tenso cuando un entrenador consigue encontrarse con Moltres de Galar, Zapdos o Articuno al usar el Incienso de Aventura Diaria.

Desafortunadamente, un fan compartió una experiencia devastadora al perderse por completo un encuentro con el ave de Galar gracias a las animaciones de eclosión de huevos no saltables de Pokemon Go.

Un entrenador de Pokémon Go se queda sin ave de Galar gracias a los huevos

Un entrenador llamado Electrical_Fuel_4666 compartió su historia en el subreddit de Pokémon Go a través de una publicación titulada “Pokemon Go me jodió.”

El fan explicó que por fin se había encontrado al Articuno de Galar utilizando el incienso. Pero justo cuando iba a hacer click en el ave, cuatro huevos empezaron a eclosionar en su incubadora.

“…Para cuando paso por todos ellos el Articuno ya no está. ¿Por qué no hay opción de saltarse los huevos?”, preguntó el frustrado fan a la comunidad.

Algunos entrenadores mencionaron que hay formas de al menos acelerar la animación de eclosión del huevo. “Para el futuro, ¡puedes saltarte la animación de eclosión tocando la pantalla con dos dedos a la vez!“

Sin embargo, aunque puedes acelerar la animación, la única forma de saltártela es cerrando completamente la aplicación, lo que no es lo ideal.

Algunos fans bromearon diciendo que las animaciones de eclosión de los huevos simplemente les ahorraron la decepción de la huida del Articuno. “Oh bueno, de lo contrario, después de 1 sacudida se habría escapado.“

