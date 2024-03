Jugador de Pokémon Go intenta atrapar Bidoof Shiny pero falla estrepitosamente

The Pokémon Company

Un jugador de Pokémon Go quiso intentar atrapar al mismo “Dios”, un Bidoof Shiny, sin embargo, falló horriblemente. Conoce acá la graciosa y ocurrente historia.

Hay una broma bastante común entre los jugadores de Pokémon Go. Resulta que estos se rifieren a Bidoof, la criatura de tipo normal, como “Dios”, debido al alto potencial que tiene para volverse meme.

Un jugador quiso hacerse un Bidoof Shiny… Sin embargo, terminó atrapando a un imitador Shiny, otra criatura que puede transformarse en lo que sea… Segura ya sabes de quien se trata.

Un jugador de Pokémon Go quería atrapar un Bidoof y terminó con un Ditto Shiny

Un entrenador estaba en la búsqueda de su Bidoof Shiny, iba muy esperanzado de hacerse con uno, pero las circunstancias fueron otras, así lo explicó en un post de Reddit que decía: “Traté de atrapar a un Bidoof, pero todo lo que tuve fue esta cosa”.

El post incluía una captra de pantalla de un Ditto Shiny al que llamó “Doof”. Parace que este pequeño Ditto azul también quiere comenzar un culto.

Los jugadores compartieron en los comentarios el “dolor” del entrenador por su oportunidad perdida. “Intentó ser un dios, pero fracasó“, dijo un usuario. Otro preguntó: “Si Bidoof Shiny= dios. ¿Ditto Shiny haciéndose pasar por dios = beezlebub?“.

Otros se apoyaron en el meme y crearon su propia historia para hablar sobre el espectacular fracaso. “Lord Bidoof te ha negado su presencia, pero aun así te ha dejado un regalo. Te has ganado el favor del ser más poderoso que existe”, decía un fan.

Dejando a un lado los memes, atrapar a un Ditto variocolor no es nada despreciable, teniendo en cuenta lo difícil que puede ser encontrar a este cambiaformas en la naturaleza.

Aunque este entrenador no haya atrapado al “dios Pokémon” que quería, el premio que se llevó no está nada mal, pero, no es un Bidoof Shiny, ¡no hay nada como eso!