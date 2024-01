Jugador de Pokémon Go, “provocado” por jefe invencible

Mientras que hay un montón de Pokémon para atrapar en la naturaleza, un jugador de Pokémon Go parece que está a punto de recibir algunos golpes después de ser “provocado” por un jefe invencible.

Para muchos fans de Pokémon Go, el reto más difícil es simplemente intentar atraparlos a todos. Pero el juego para móviles también cuenta con una pequeña selección de duros enemigos a los que derrotar en el mundo.

Desde que el Team Go Rocket se introdujo en Pokémon Go, Giovanni y su escuadrón de gruñones han poblado las calles de todo el mundo. Y suponen un desafío duro.

Tienes que enfrentarte a los otros jefes del Team Go Rocket antes de llegar a Giovanni. Para un jugador de Pokémon Go, hay un jefe que es invencible.

Cliff del Team Go Rocket rodea a un desafortunado jugador de Pokémon Go

Tal y como compartió xochilbara en un hilo de Reddit, su avatar quedó rodeado de Cliffs del Team Go Rocket. “Es el único al que no puedo vencer. Creo que este juego se está burlando de mí.”

Es bastante raro que aparezcan dos jefes del Team Go Rocket a la vez, por lo que la imagen resulta graciosa. Y más raro es que justo sea el jefe invencible de Pokémon Go para este jugador. Sin embargo, por suerte, un montón de jugadores han saltado a los comentarios para ofrecer algunos consejos.

Una persona comentó: “Uso conkladurr al máximo para los dos primeros y la mitad del primero, luego un dragonite al máximo. Nunca he necesitado usar un tercero, simplemente lo tengo como el compañero que esté usando en ese momento.”

Luego, otro añadió: “Empecé a vencer a los líderes y jefes del Team Rocket cuando preparé por completo a mi Mega Charizard. Actualmente entrenador lvl 38.”

Como última buena noticia, el autor añadió otro comentario, revelando “¡Ah, no sé editar posts, pero gracias a la ayuda de todos he podido ganarle! ¡A los dos! Este sub es increíble muchas gracias.”

Los jefes del Team Go Rocket pueden parecer difíciles, pero con un poco de estrategia podrás superarlos.