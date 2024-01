Jugadores de Pokémon afirman que este tipo es “inútil” y necesita una mejora

The Pokémon Company

La comunidad de Pokémon llega a la conclusión de que el tipo bicho en los juegos es muy débil frente a tipos de Pokémon como el hada y pide una mejora significativa.

A lo largo de los años y de forma paulatina, The Pokémon Company ha ido añadiendo nuevos tipos de Pokémon como el tipo siniestro, acero o hada.

A pesar de ello, la mayoría de los tipos de Pokémon originales siguen siendo los favoritos de muchos de los jugadores. Es el caso del tipo fuego que tiene, además, algunos de los Pokémon favoritos dentro de la comunidad como es Charizard. Otros muchos tipos son menos queridos y se consideran más “de nicho”.

Uno de ellos es el de tipo bicho que, además, está considerado actualmente como uno de los más débiles. Por ello, la comunidad se ha unido para pedirle a la desarrolladora que los mejore.

Jugadores de Pokémon piden que el tipo bicho reciba una mejora

Un jugador expresó su frustración con los Pokémon de tipo bicho quejándose de su “inutilidad” de este tipo de Pokémon.

Usando como ejemplo las debilidades del tipo hielo, explicaban por qué el tipo bicho es más débil que el resto.

“Creo que el tipo bicho es como el tipo hielo si sustituyes la defensa inútil [que tiene] por el ataque dentro de la tabla de tipos”, explicaron. “Fuego, Volador y Acero tienen sentido para mí. Quizá Veneno si se supone que es contaminación, pesticida o cualquier otro gas tóxico. Pero algunas de estas otras interacciones no efectivas parecen inútiles“.

Muchos fans de Pokémon estuvieron de acuerdo con la queja, sintiendo que se estaba dando un trato de favor hacia otros tipos como Hada: “Que Hada resista a Bicho me confunde y enfurece. Psíquico/Hada ya es un gran tipo sin tener esa resistencia“.

Sin embargo, para algunos jugadores, no todos los tipos de Pokémon necesitan ser poderosos en batalla. No obstante, algunos jugadores han confesado que el tipo bicho sea débil en Pokémon lo disfrutan por el resto que se les presenta.

“Me gusta que Bicho sea más débil. No todos los tipos tienen que estar completamente equilibrados. Me gusta usar los tipos de bicho más débiles y que me vaya bien”, explicaban.

Veremos sin el futuro The Pokémon Company lleva a cabo algún tipo de cambio.