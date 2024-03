Jugadores de Pokémon Go encuentran raro glitch que bloquea a las criaturas

Un jugador de Pokémon Go ha descubierto un raro glitch visual en Pokémon Go que básicamente causa que una roca bloquee a los Pokémon salavajes.

En Pokémon Go, los entrenadores son transportados a una pequeña arena cada vez que se topan con una criatura salvaje. Es ahí su oportunidad para poder capturarla.

Sin embargo, el juego para móviles de Niantic suele estar lleno de glitches que pueden impedir ciertas mecánicas. Un jugador fue víctima de esto y fue al Reddit del juego para informarlo a la comunidad.

El glitch de Pokémon Go que causa un bloqueo

Un usuario de The Silph Road en Reddit ha creado un hilo informando de un error que provocaba que una roca del fondo apareciera en la parte frontal de la pantalla, bloqueando la visión del Pokémon salvaje en ‘Go’, aunque no impidiendo que fuera capturado.

“Tengo que usar Golpe Roca, como en los viejos tiempos“, bromeaba un usuario, mientras otro decía: “Me gusta ese pedrusco; es un bonito pedrusco“.

“Nunca deja de sorprenderme cómo este juego rompe cosas que ni siquiera sabía que podían romperse“, comentó un jugador, refiriéndose a los numerosos glitches de Pokémon Go.

“Oh, no. Si esto es algún tipo de truco para forzar la exploración AR para mirar alrededor de la roca incluso cuando no estás usando la cámara, estoy fuera, no me gusta“, escribió un jugador. Otro dijo: “Tuve el mismo problema tratando de atrapar un Corphish el otro día. Al menos me permitió hacer una broma de mal gusto a mis amigos sobre langostas de roca.”

Este glitch parece bastante inofensivo, especialmente porque todavía se puede ver el nombre y CP del Pokemon, así como el círculo de captura. Niantic todavía tiene que asegurarse de que las rocas permanezcan en el fondo donde pertenecen, de lo contrario parecerá que el juego ha sido invadido por Onix y Geodude.

Tengamos en cuenta que los fondos de lucha en Pokémon Go suelen ser básicos, en consonancia con la estética general de la época y el lugar en los que se encontró el Pokémon. Recuerdan a las arenas de combate de los viejos JRPG de la era PS1, ya que tienen que ser funcionales en muchos dispositivos de distintos niveles de calidad de hardware, por eso son tan importantes.

