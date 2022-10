Los mejores juegos Gacha para móviles: Genshin Impact, Pokémon Unite y más

Los grandes juegos móviles de gacha a menudo pasan desapercibidos. Hay tantas experiencias increíbles para disfrutar, justo ahí en tu teléfono. Estos son algunos de los mejores juegos de gacha para dispositivos móviles en 2022.

Los juegos de Gacha son fáciles de amar y aún más fáciles de jugar, especialmente si se pueden disfrutar en tu teléfono. De esa manera, no necesitas ni una televisión ni un buen PC para poder disfrutar de la experiencia.

Son una manera perfecta de aliviar el aburrimiento y lo más probable es que te brinden mucha diversión, un área que es importante para los mejores juegos móviles de gacha.

Esa es una de las principales razones por las que el género se ha vuelto tan popular, así que aquí tienes algunos de los mejores juegos de gacha para móviles que puedes probar.

Azur Lane

Yostar

Combinando un diseño interior único con una guerra naval fantástica, Azur Lane no podría ser más exclusivo. Está repleto de bellas ilustraciones, una historia adorable y una jugabilidad que te mantendrá ocupado durante horas.

Este juego móvil de gacha es innegablemente divertido de jugar, a pesar de que solo tiene alrededor de cinco millones de descargas. Sin embargo, aunque quizás esté subestimado, este juego recibe actualizaciones constantes y tiene un estilo tan único que cualquier fan del anime o gacha adorará.

Dragalia Lost

Aunque anteriormente comenzó como un juego de Nintendo, Dragalia Lost ha profundizado recientemente en los móviles. Esencialmente, es una fantástica experiencia RPG/gacha que te permite luchar contra jefes duros y mejorar casi todo lo que necesitas.

El único problema real es el aspecto financiero del juego móvil Gacha. Dragalia Lost es gratis para jugar en dispositivos móviles, pero tiene muchas características de pago para ganar que pueden ser frustrantes. Es posible tener éxito sin pagar, pero es un poco más lento.

Hatsune Miku Colorful Stage

Por lo general, los juegos móviles de gacha están llenos de combates y mejoras a personajes adorables hasta niveles increíbles de poder. Si bien eso es muy divertido, no siempre es lo que buscan los jugadores móviles. A veces quieren un poco de desafío mezclado con mucha diversión.

Aquí es donde entra en juego el título Hatsune Miku Colorful Stage. Es un fantástico juego móvil de gacha lleno de música, canciones y personajes adorables. Tendrás que tener cuidado ya que este juego se vuelve un poco desafiante, pero es el tipo de experiencia que nunca querrás dejar. Siempre será ‘solo una canción más’.

Arknights es de los mejores juegos gacha en móviles

Arknights es un juego móvil de gacha que establece el estándar de cómo debería ser un título de este género. Tiene una historia apasionante, personajes adorables y un desafío que todos querrán asumir. Todo eso combinado con gráficos y diseños que encajan a la perfección hacen de este un juego que nadie debería perderse.

Sin lugar a dudas, es uno de los mejores juegos de gacha de todos los tiempos y es uno que reúne las alegrías de la defensa de la torre y las historias conmovedoras que te dejarán obsesionado.

Star Wars Galaxy of Heroes

Si eres fanático de Star Wars y de los juegos de gacha, no busques más allá de Star Wars: Galaxy of Heroes. Es un poco más lento que otros juegos de este género, ya que es una experiencia por turnos, pero no dejes que eso te desanime.

Tiene más de 50 millones de instalaciones y calificaciones que elogian principalmente su brillante gameplay y su fantástico vínculo con la famosa franquicia. Después de todo, ¿quién no quiere volar en las naves icónicas o jugar como tu personaje favorito? Este es el juego móvil de Gacha en el que puedes vivir tus sueños de Star Wars.

Dragon Ball Legends

Bandai Namco

De la misma manera que Star Wars: Galaxy of Heroes es ideal para los fanáticos de Star Wars, Dragon Ball Legends es el juego móvil de gacha para los fans de Dragon Ball.

Tiene batallas increíbles, personajes personalizables e incluso un poco de PvP para cuando quieras hacer llover algo de devastación sobre otro jugador. Es una gran experiencia para cualquier fan de Dragon Ball, o simplemente para alguien que quiere subir de nivel a los personajes de anime y verlos pelear.

Fire Emblem Heroes

Fire Emblem Heroes es un fantástico juego de gacha móvil en el que los jugadores se sumergen en el mundo ya establecido de Fire Emblem. Sin embargo, con este juego puedes completar duelos y jugar el juego de manera un poco más estratégica.

Los duelos y la estrategia te mantienen pensando, mientras que la historia y los personajes reconocibles te mantienen atraído por el juego en todo momento. Vale la pena intentarlo.

Pokémon Unite

The Pokemon Company / TiMi Studios

Era solo cuestión de tiempo hasta que Pokémon aprovechara la locura de los gacha que arrasaba en la industria de los videojuegos. Además, aparte de Pokémon Go, este es uno de los únicos juegos de Pokémon móviles oficiales y exitosos.

El sistema gacha se integra en Pokémon gracias a la compra de luchadores o mejoras para estos, además de los aspectos alternativos.

Cookie Run: Kingdom

Tomando el mundo por asalto, este adorable juego te dejará con ganas de más y sintiéndote con antojo por algunas galletas.

Tiene una mecánica clásica de construcción de reino combinada con una historia maravillosa, algunos personajes adorables y suficientes niveles para mantenerte jugando durante horas. Puedes entrar y esperar lo mejor o enfrentar una batalla con estrategia y las cookies correctas. Cómo juegas depende de ti.

Genshin Impact

Con miles de jugadores que se unen a este juego todos los días, no sorprende que Genshin Impact tenga muchos seguidores en dispositivos móviles. Es un juego tan exitoso y parece estar allanando el camino para los juegos de gacha tanto en el presente como en el futuro.

No es necesario decir mucho sobre Genshin Impact, aparte del hecho de que debes experimentarlo para comprender el éxito. Tan pronto como comiences a jugar, verás por qué este es un juego de gacha móvil tan popular y por qué está creciendo en éxito a un ritmo sin precedentes.

Esos son los mejores juegos móviles Gacha de 2022. Asegúrate de echarles un vistazo.