Jugadores de Pokémon Go piden la vuelta de una generación “olvidada”

Los jugadores de Pokémon Go están furiosos porque Niantic ha olvidado en su mayoría una una generación que es de las más grandes y populares de Pokémon.

El sorprendente éxito de Pokémon Go dio lugar a una avalancha de contenido a lo largo de los años, con más y más generaciones de contenido que se añaden al juego. La mayoría de los Pokémon de la serie son jugables en el juego para móviles.

En algún momento, se debió tomar la decisión de ralentizar las actualizaciones de contenido para que hubiera cosas nuevas que añadir a Pokémon Go en los huecos entre generaciones. Esto significa que los fans siguen esperando pacientemente, ya que ciertos Pokémon y mecánicas aún no se han introducido en Pokémon Go.

Hay una generación Pokemon que ha sido sorprendentemente olvidada en Pokémon Go. A pesar de ser una de las mayores entradas duales de la serie desde los primeros días de la PokeMania, vendiendo millones de copias en todo el mundo.

Los jugadores de Pokémon Go están molestos porque Niantic olvidó la generación 8

Un usuario en el Reddit de Pokémon Go compartió un meme sobre cómo Niantic se ha olvidado de Pokemon Espada y Escudo. Esto llevó a los usuarios a entrar en el hilo para expresar su desesperación por cómo la región de Galar no recibe atención en Pokémon Go.

“Niantic, tienes los legendarios principales de la Gen 8. ¿Dónde están mi conejo futbolista y mi gorila tamborilero? Dónde están mi conejo futbolista y mi gorila tamborilero?”, escribió un usuario, mientras que otro dijo: “Empecé a jugar a los juegos principales en gen 8, quiero mi conejo futbolista, James Bond con traje de piel y mi gorila tamborilero.”

A muchos fans les sorprende que no se hayan añadido los tres Pokémon iniciales de Pokemon Espada y Escudo y sus evoluciones, teniendo en cuenta lo populares que son en el mundo real y cómo los iniciales suelen ser una de las principales prioridades añadirse a Pokémon Go.

Lo que es aún más sorprendente es que la mecánica Dynamax no esté presente en Pokémon Go. Parecen adiciones naturales al juego, pero están ausentes. Por otro lado, tampoco están los Movimientos Z de la Generación 7 ni la Teracristalización de la Generación 9, así que quizá Niantic no quiera demasiadas mecánicas de batalla.

Es probable que los Pokemon de Generación 8 que faltan se estén guardando para un periodo más lento, ya que pueden aportar una tonelada de contenido al juego. Es una pena que los fans de Pokémon Espada y Escudo tengan que esperar tanto, sobre todo teniendo en cuenta lo populares que fueron esos juegos en Nintendo Switch.