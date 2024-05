Cómo conseguir un Tsareena en Pokémon Go

Tsareena es uno de los Pokémon más populares en Pokémon Go y si no sabes cómo conseguirla te traemos todo lo que tienes que saber al respecto.

La primera vez que vimos a Tsareena en Pokémon fue en la generación 7 y desde su incorporación se convirtió en uno de los grandes favoritos de la comunidad.

Ahora que podemos añadirlo a nuestro equipo en Pokémon Go te traemos cómo capturarlo y los detalles de su kit de habilidades.

Cuándo y dónde conseguir una Tsareena

Para conseguir a Tsareena en Pokémon Go deberemos de evolucionar a Bounsweet con 25 Caramelos a Steenee y este a Tsareena con 100 Caramelos.

Asimismo, el día 19 de mayo el día de la comunidad estará dedicado a Bounsweet por lo que su ratio de aparición salvaje estará potenciado. Aprovecha esta oportunidad para incorporarla.

Más allá del evento, Bounsweet suele aparecer cuando hay tiempo soleado o despejado. Sin embargo, por sí mismo, Steenee y Tsareena no aparecen de forma salvaje en el juego.

Ataques de Tsareena en Pokémon Go

Estos son todos los ataques que Tsareena puede aprender en Pokemon Go:

Ataque rápido

Encanto

Hoja afilada

Hoja mágica

Ataques cargados

Beso drenaje

Energibola

Hieba lazo

Pisotón

Triple axel

Patada salto alta *

El ataque especial de de Patada salto alta lo tendrá Tsareena si evolucionamos cualquier Steenee entre las 14:00 y las 19:00 (hora local) del 19 de mayo de 2024.

Después del evento, este movimiento exclusivo de tipo Lucha solo se lo podremos enseñar a Tsareena usando una MT cargada de élite. Todavía no se han revelado las estadísticas completas de este nuevo movimiento, pero actualizaremos cuando estén disponibles todos los detalles.

¿Merece la pena Tsareena?

Sí, Tsareena es una incorporación bastante buena a Pokémon Go. Aunque no es una elección de primer nivel, sus 222 de Ataque la hacen buena para las Incursiones, ya que la mayoría de los tipos que no son Mega Planta no tienen estadísticas ofensivas demasiado altas. No obstante, donde falla más en su vida y defensa con números un tanto bajos.

Por lo tanto, usa al Pokémon contra las incursiones de Tierra, Roca y Agua. Pero para PvP te recomendamos que uses Pokémon mejores como Venusaur, Sceptile, Roserade, Victreebel y Zarude.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre Tsareena en Pokémon Go. No dejes de visitarnos para estar al día de todo lo que ocurra en tus videojuegos favoritos.

