Jugadores de Pokémon votan el nuevo tipo de la próxima generación

La comunidad de Pokémon ha estado debatiendo sobre qué nuevos tipos creen que deberían añadirse en futuras generaciones cuando Game Freak aumente finalmente los 18 tipos de la saga, y estos han sido los resultados.

Cuando se lanzó Pokémon Rojo y Azul, solo había 15 tipos, mientras que los Pokémon de tipo Siniestro y Acero se introdujeron en Oro y Plata. Catorce años más tarde, Pokémon conseguiría por fin su 18º tipo con la incorporación de Hada en X e Y.

Sin embargo, eso ocurrió en 2013 y desde entonces no ha habido otro tipo dentro de la industria de Pokémon. Aunque no está claro si Game Freak tiene la intención de ampliar los 18 tipos existentes, eso no impide que los jugadores especulen.

Por ello, los entrenadores Pokémon han debatido sobre qué nuevos tipos creen que serían las mejores incorporaciones a la serie, tanto desde el punto de vista temático como de la jugabilidad. Y estos son los resultados.

Jugadores de Pokémon debaten qué nuevo tipo debería añadirse

Un post de Reddit propuso iniciar el debate: “Si pudieras añadir 1 o 2 tipos nuevos, ¿cuál sería? Para mí sería Gourmet y tipo Sonido“.

Esta idea iba acompañada de varios diseños conceptuales de Pokémon, incluyendo dos nuevas evoluciones de Eevee y una forma regional.

Otros aprovecharon para proponer qué tipos añadirían a los Pokémon: “Tipo Maestro. Sería súper efectivo contra todo, pero los movimientos no serían muy buenos”, una sugerencia única comparable a la del Pokémon Oscuro en XD: Tempestad oscura.

“Aquí voy otra vez con el tipo Luz“, abría otro post antes de pasar a explicar cómo un tipo Luz podría dar un “una mejora muy necesaria para el tipo planta, equilibrar el tipo Oscuro dándole un emparejamiento volátil, equilibrar el tipo Hada y mejora al tipo Hielo“.

Paralelamente, otro entrenador propuso un tipo hongo: “Tenemos tantos Pokémon de tipo seta que todos son de tipo hierba y merecen un reconocimiento adecuado, aunque los emparejamientos de tipo acaben siendo casi iguales“.

Otras sugerencias que recibieron menos votos fueron las de tipo Alien, Ceniza, Cósmico y Goma. Aunque se trata de ideas divertidas, hay que tener en cuenta que, si se añadiera un nuevo tipo, probablemente sería para debilitar un metatipo ya existente como es el caso de Hada o de Acero.

