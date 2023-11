Kangaskhan en Pokémon Go: cómo atraparlo

Los Pokémon son tan variados como los animales de la vida real, los hay de todo tipo, incluyendo marsupiales gigantes. Kangaskhan en Pokémon Go es justamente esto. Esta criatura no es muy fácil de encontrar en estado salvaje. Si no has podido hacerte con esta, puede que haya una razón clave para ello. A continuación te explicamos cómo conseguirlo.

Kangaskhan es un Pokémon de la región de Kanto muy fuerte, pero no es fácil de conseguir.

Varios jugadores de Pokémon Go que intentaron obtener la medalla de platino de Kanto y las tareas de investigación magistral Todos en Uno #151 aprendieron la lección por las malas.

Entonces, ¿cómo puedes atrapar a Kangaskhan en Pokémon Go? Esto es lo que los jugadores deben saber.

Cómo atrapar a Kangaskhan en Pokémon Go

Los Kangaskhan se encuentra principalmente en Australia. Dado su parecido con un canguro, no es de extrañar que este Pokémon aparezca en una zona conocida por sus grandes extensiones de estos animalitos con bolsa.

La razón es que Kangaskhan es un Pokémon exclusivo de una región en el juego, lo que significa que solo se puede encontrar en este lugar.

A menos que uno viva o visite Australia, es muy poco probable que un jugador fuera de esa región se encuentre con un Kangaskhan. Sin embargo, eso no significa que sea imposible de conseguir.

De vez en cuando, se pueden encontrar varios monstruos de bolsillo exclusivos de una región en estado salvaje gracias a eventos especiales, como el Pokémon Go Fest o los eventos anuales del Tour del juego.

Los Días de Incursión también son otra opción, siempre y cuando Niantic celebre uno en el que aparezca Kangaskhan o Mega Kangaskhan. Cuando esto suceda te lo haremos saber.

Los jugadores de Pokémon Go estarán de suerte a finales de noviembre de 2023, gracias al evento Party Up. Mega Kangaskhan estará en las Incursiones durante el evento, que tendrá lugar del 22 al 27 de noviembre.

Alternativamente, también se puede intentar encontrar un amigo con el que intercambiar criaturas para conseguir un Kangaskhan.

Y esto es lo que necesitas saber para conseguir un Kangaskhan en Pokémon Go, esperamos te haya sido útil.