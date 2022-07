La actualización de Pokémon Go corrige por fin los fallos de Añadir Amigos e Incienso

Load More

Que el progreso que tanto te ha costado conseguir no se registre es frustrante sea cual sea el juego, pero que la rutina del popular título para móviles de Pokémon sea aún más dura siempre causa revuelo. Algunos entrenadores han llegado a decir que el problema del “despawn” arruinó el evento del Día de la Comunidad de Deino, en junio.

Niantic ha confirmado que se han resuelto dos grandes fallos con la actualización de Pokémon Go, relacionados con las funciones de Añadir Amigos e Incienso.

by Francisco García