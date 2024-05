¿Habrá Pokémon Go 2? La solución para revivir el juego

Muchos entrenadores sienten que Pokémon Go necesita cierto empujón o al menos un refrescamiento total, que brinde muchas más mecánicas al título luego de ocho años de lanzamiento. Tal vez Pokémon Go 2 sea la solución para revivir el juego.

Si eres un jugador de Pokémon Go desde que se lanzó en 2016, habrás notado una serie de cambios significativos, desde lo que era hasta lo que es ahora.

Algunos de estos cambios han sido positivos y han agregado elementos emocionantes al juego. Otros, como la controvertida actualización de los avatares, han sido recibidos con críticas por parte de la comunidad. Estos sienten que la calidad del contenido y la atención al detalle ya no es la misma que solía ser.

Independientemente de tu perspectiva actual sobre el juego para móviles de Niantic, es evidente que hay muchos aspectos que requieren atención. En resumen, el título parece abrumador en muchos sentidos, pero no necesariamente de una manera positiva. De hecho, a veces da la impresión de estar sobrecargado, con pantallas superfluas y animaciones prolongadas que realmente no aportan mucho.

Mantener un seguimiento de tus objetos, criaturas, huevos y tareas implica un esfuerzo considerable. Comprender las estadísticas de los Pokémon también lleva tiempo. Todo esto dificulta sumergirse en el juego, sobre todo porque se le debe invertir mucho tiempo.

De todas formas hay que mencionar que no estamos hablando de un juego deficiente. Una de las razones principales por las que frecuentemente escribimos sobre Pokémon Go es debido a su popularidad. Para muchas personas este juego ha sido parte importante de sus vidas, algunos tienen anécdotas interesantes y graciosas que nunca olvidarán. Por eso muchos esperan que el título florezca y dure por muchos años más.

A pesar de ello, a veces el juego puede sentirse abrumador y sobrecargado, una sensación compartida por otros miembros de la comunidad. En debates recientes a través de Reddit ha surgido la idea de una revisión completa del juego, señalando problemas como las tediosas estadísticas, gráficos poco impresionantes y una falta de profundidad general.

Un fan comentó cómo se sintió al intentar encontrar valoraciones y estadísticas de Pokémon, señalando que “La interfaz de usuario es muy pobre y es demasiado fácil cerrar la valoración con la dirección o la estrella. Por no hablar de los bugs en los que el juego se cuelga hasta 15 segundos”.

Teniendo como base al juego actual, ¿por qué no pensar en sacar una especie de secuela al estilo ‘Pokémon Go 2’ ajustado a tecnologías aún más novedosas? Es importante señalar que se trata de especulaciones; Niantic no ha mencionado nada oficial al respecto. Sin embargo, la idea de un Pokémon Go 2 lleva rondando varios años, y podría ser la forma perfecta de revitalizar el título y atraer nuevos jugadores.

De todas las quejas de los fans y los problemas analizados para hacer este artículo, uno de los problemas más comunes fue cómo nada en el juego se siente racionalizado. No hay nada realmente terrible, pero hay un montón de pequeños detalles y procesos que podrían mejorarse y harían una gran diferencia.

Pokémon Go 2 daría a Niantic la oportunidad de consolidar a los jugadores existentes y atraer nuevos. Elementos criticados como el sistema de huevos y las Incursiones oscuras podrían arreglarse y también podrían ofrecerse más opciones para los gráficos y los avatares.

Niantic/The Pokémon Company Los uevos avatares no han calado bien en la comunidad. Un Pokémon Go 2 pudiése cambiar esto radicalmente.

Hay que considerar que Pokémon Go ha estado con nosotros por unos ocho años, un período considerable en el mundo de los juegos móviles. A lo largo de este tiempo, las ideas y las ilustraciones han evolucionado enormemente, pero aún queda margen para mejoras significativas.

Si con todo esto te preguntas si habrá un Pokémon Go 2, seamos sinceros, es poco probable que veamos una secuela. Los juegos móviles que tienen un modelo de negocio en constante evolución y rara vez optan por seguir la ruta de las segundas partes, prefiriendo en su lugar ofrecer actualizaciones continuas, ajustes y cambios.

En cualquier caso, se avecina un año emocionante para los entrenadores de Pokémon Go, con numerosos eventos a futuro… Pero soñar con un Pokémon Go 2 no está mal. Si Niantic decidiera crear una secuela que permitiera a los jugadores transferir Pokémon, objetos y logros, es muy probable que fuera bien recibida por la comunidad.

Sabemos que hay muchos jugadores que piensan lo mismo. Mientras tanto, esperamos actualizaciones sólidas y mejoras continuas.