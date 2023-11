La comunidad de Pokémon Go se une por jugador que pide Poképaradas en la Antártida

Un jugador de Pokémon Go recurrió a la comunidad para que le ayude a establecer PokéParadas en la Antártida, ya que su pareja está destinada allí y está aislada de gran parte del contenido de Pokémon Go.

Las PokéParadas de Pokémon Go están situadas en lugares de interés. Algunas de ellas se eliminan con el tiempo cuando dejan de ser relevantes. Aunque algunas PokéParadas de la Generación 7 han sobrevivido a lo largo de los años, eludiendo su eliminación.

El acceso a las PokeParadas es vital para muchos jugadores, ya que algunas de las tareas de investigación en Pokémon Go implican girar PokeParadas. También son una forma fácil de abastecerse de objetos y Pokebolas, sobre todo para aquellos que tienen la suerte de vivir cerca de una.

Las personas que viven en zonas remotas suelen tener más dificultades para encontrar PokeParadas, ya que muchas están vinculadas a lugares emblemáticos o turísticos. Al menos un jugador vive en la región más remota de todas, pero puede que pronto tenga ayuda para encontrar Poképaradas entre el hielo y la nieve.

Un jugador de Pokemon Go necesita ayuda para establecer PokéParadas en la Antártida

Un usuario en el Reddit de Pokémon Go ha pedido ayuda a los jugadores para enviar una PokéParada a la Antártida. Esto se debe a que su novio está destinado en una base de investigación australiana en la zona, y no tiene el nivel suficiente para enviar una al propio Niantic.

Los otros usuarios del hilo mencionaron que hay al menos una PokéParada en la Antártida, en la Estación McMurdo, aunque no está claro lo fácil que sería llegar a ella. Atravesar la Antártida no es tan fácil como subirse a un coche y emprender un viaje por carretera.

A pesar de todo, los usuarios del hilo y de la comunidad se ofrecieron a ayudar enviando lotes de Regalos Pokémon Go para que el jugador no se quede sin objetos.

Un jugador escribió: “Estaría encantado de enviarle regalos sin que él me los devolviera (ya que no tiene poképaradas en las que conseguir regalos). Yo envío regalos diarios a mis amigos aunque ellos no me envíen regalos a mí.”

Otro usuario comentó: “Hay un sub para amigos de Pokémon Go e imagino que a la mayoría de la gente le encantaría tener un amigo de la Antártida para las Viviliones regionales de allí. Sé que me encantaría tener un amigo de la Antártida.”

Es posible que se aprueben nuevas PokéParadas en cuestión de semanas o meses, así que es de esperar que los jugadores de la Antártida consigan establecer una PokéParada a Pokémon Go durante su estancia. Así, podrán abastecerse de equipo y completar tareas de investigación sin perderse nada.

