¿Qué son las Poképaradas doradas en Pokémon Go?

Las PokéParadas doradas son bastante raras en Pokémon Go y si has visto alguna en tus paseos y te has quedado ojiplático te contamos qué son y cómo podemos usarlas para conseguir Monedas Gimmighoul.

Las PokéParadas no son nuevas dentro de Pokémon Go, sin embargo, de vez en cuando aparece una diferente a las azules a las que nos tienen acostumbrados.

Un ejemplo de ello son las PokéParadas doradas que hicieron su debut allá por noviembre de 2022. Desde entonces, estas solo aparecen durante eventos especiales o cuando alguien coloca un módulo de cebo dorado en una PokéParada normal.

El artículo continúa después del anuncio.

Si necesitas más información sobre ellas, esto es todo lo que tienes que saber sobre las PokéParadas doradas.

¿Qué son las PokéParadas de Oro en Pokémon Go?

Las PokéParadas doradas aparecen aleatoriamente en el mapa y tienen la posibilidad de dar monedas Gimmighoul cuando las hacemos girar, aunque no está garantizado que esto ocurra cada vez que giras una.

Asimismo, también nos darán las recompensas de una PokéParada normal, por lo que vale bastante la pena hacerla girar cuando veamos una.

Como hemos adelantado más arriba, las Poképaradas doradas suelen aparecer durante los eventos especiales o cuando en una PokéParada normal se coloca un módulo cebo dorada en ella.

El artículo continúa después del anuncio.

Niantic

¿Para qué sirven las monedas Gimmighoul?

Las Monedas Gimmighoul se pueden usar para evolucionar la forma de Gimmighoul a Gholdengo en Pokémon Go.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Sin embargo, para llevarlo a cabo, deberemos de reunir un total de 999 monedas Gimmighoul por lo que es un proceso bastante largo.

Por ello, la aparición de las PokéParadas doradas son una parte fundamental y bastante necesarias si queremos conseguir la evolución de Gimmighoul. Por ello, es muy importante que cada vez que veamos una le demos la vuelta.

Si todavía no has capturado a un Gimmighoul tendremos que vincular nuestra cuenta de Pokémon Go con Escarlata y/o Púrpura. Tienes todo lo que necesitas saber aquí.

El artículo continúa después del anuncio.

¡Y ya está! Esto es todo lo que necesitas saber sobre este tipo de PokéParadas en Pokémon Go.