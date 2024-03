Los 10 mejores Pokémon de tipo fuego de la historia: Charizard, Entei y más

Ya sea que estés buscando derretir a tus oponentes con ataques mortales o simplemente tratando de absorber el calor, estos 10 mejores Pokémon tipo Fuego definitivamente traerán el calor a cualquier batalla.

Los Pokémon de tipo fuego han sido uno de los tipos más populares desde que aparecieron Rojo y Azul. Después de todo, estos Pokémon amantes de las llamas a menudo tienen algunos de los diseños más geniales. Desde dragones gigantes hasta legendarios primordiales que destruyen el mundo, no se puede negar cuán potentes pueden ser los Pokémon de tipo Fuego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

De hecho, los tipos Fuego como Charizard, Blaziken, Arcanine y Heatran han demostrado ser populares en el juego competitivo gracias a su letalidad. Así que aquí tienes los mejores Pokémon de tipo Fuego.

10. Flamariete

Debut : Escarlata y Púrpura

: Escarlata y Púrpura Tipo : Fuego/Dragón

: Fuego/Dragón Debilidades: Tierra/Roca/Dragón

Además de tener un diseño realmente único, la versión antigua de Entei recibió el tipo Dragón, que es uno de los tipos más fuertes de toda la franquicia. Como Pokemon de tipo Fuego/Dragón, Entei tiene 5 resistencias y sólo es vulnerable a tres tipos: Tierra, Roca y Dragón.

Además, esta antigua criatura posee una excelente Defensa que le permite resistir en batalla durante más tiempo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

9. Heatran

Niantic

Debut : Diamante y Perla

: Diamante y Perla Tipo : Fuego/Acero

: Fuego/Acero Debilidades: Tierra/Lucha/Agua

Heatran se ha mantenido como una elección básica de tipo Fuego desde Diamante y Perla gracias a su tipo dual Fuego/Acero. A diferencia de la mayoría de Pokémon, Heatran tiene una distribución de estadísticas muy completa. Esto significa que puede aguantar golpes, repartir daño e incluso superar en velocidad a los Pokémon normales.

También es muy fácil forzar combates con Heatran gracias a su movimiento característico. Lluvia Ígnea envuelve a los enemigos de Heatran en una prisión ardiente, obligándoles a recibir daño durante cuatro o cinco turnos. Durante este tiempo, se pueden utilizar movimientos como Tóxico y Mofa. Solo tienes que sacar a Heatran y ver cómo el Pokémon de tu rival recibe una cantidad ingente de daño.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

8. Blaziken

The Pokémon Company

Debut : Rubí y Zafiro

: Rubí y Zafiro Tipo : Fuego/Lucha

: Fuego/Lucha Debilidades: Tierra/Volador/Agua/Psíquico

Blaziken puede ser bastante blando debido a sus escasos PS, pero eso no le impide golpear increíblemente fuerte. Al igual que Charizard, Blaziken es un barredor fantástico que puede destrozar a varios Pokémon si se le da la oportunidad. La habilidad Aumento de Velocidad de este Pokémon de tipo Fuego/Lucha aumenta la velocidad de Blaziken en una fase al final de cada turno.

Esto es bastante potente teniendo en cuenta que Blaziken ya empieza con una Velocidad alta. Si Blaziken no es controlado rápidamente, no es raro que supere en velocidad a todos los Pokémon que se le lancen. Combina esto con la mejora de daño de Danza Espada y la reducción de defensa de A Bocajarro, y tendrás la receta del éxito.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

7. Volcanion

The Pokémon Company

Debut : X e Y

: X e Y Tipo : Fuego/Agua

: Fuego/Agua Debilidades: Tierra/Roca/Eléctrico

Los Pokémon singulares siempre han sido muy codiciados gracias a su excelente repertorio de movimientos y sus ataques de gran daño. Sin embargo, Volcanion es uno de los Pokémon de tipo Fuego más curiosos, ya que fusiona Agua y Fuego. Por ello, Volcanion es completamente inmune a los ataques de agua. De hecho, su habilidad Absorbe Agua restaura 1/4 de sus PS máximos cuando es golpeado por un ataque de agua.

Debido a la alta Defensa de Volcanion, muchos jugadores competitivos lo utilizan para aplicar y resistir la presión de los barredores blandos. Por ejemplo, movimientos como Tóxico y Sustituto permiten a Volcanion hacer mella en la mayoría de los equipos. Si lo que buscas es un tanque que resista y a la vez inflija un daño decente, Volcanion es una gran elección.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

6. Moltres

Debut : Rojo y Azul

: Rojo y Azul Tipo : Fuego/Volador

: Fuego/Volador Debilidades: Agua/Roca/Eléctrico

Este Legendario de tipo dual Volador/Fuego tiene una estadística de Ataque Especial impresionante, que permite a Moltres derretir a su rival sin esfuerzo. Infligir quemaduras a los objetivos también es muy beneficioso, sobre todo si quieres eliminar del campo de batalla a los dañadores más débiles.

Por si la amenaza de Arenas Ardientes no fuera suficiente, la capacidad de Moltres de curarse con Respiro y eliminar peligros del campo es increíblemente potente.

5. Entei

Debut : Oro y Plata

: Oro y Plata Tipo : Fuego

: Fuego Debilidades: Agua/Roca/Tierra

A pesar de su estatus de Legendario, Entei tiene los estados base más bajos de nuestro top 10, con un máximo de 580. Si buscas un Pokémon de tipo Fuego puro, no puedes equivocarte con Entei. El movimiento característico del perro legendario, Fuego Sagrado, es increíblemente potente, ya que tiene 100 de potencia y un 50% de posibilidades de quemar al objetivo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Por si fuera poco, Entei tiene unas estadísticas impresionantes, con un Ataque, PS y Velocidad de base elevados. Considera la posibilidad de enseñar a Roca Afilada, Velocidad Extrema y Envite Ígneo para conseguir un conjunto de movimientos competitivo que hará polvo a tus rivales.

4. Charizard

The Pokémon Company

Debut : Rojo y Azul

: Rojo y Azul Tipo : Fuego/Volador

: Fuego/Volador Debilidades: Agua/Roca/Eléctrico

Este famoso Pokémon de tipo fuego ha sido uno de los favoritos de los fans en las batallas Pokémon tanto casuales como competitivas desde finales de los 90. Aunque no sea un Pokémon Legendario, eso no le ha impedido dominar las encuestas de popularidad. Después de todo, es raro no ver un equipo Pokémon que no utilice a este tipo Fuego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Charizard tiene ahora un potencial aún mayor gracias a su forma Gigamax, que le permite brillar más que nunca. La velocidad es clave en muchas batallas Pokémon, sobre todo si buscas barrer rápidamente a tus enemigos. Afortunadamente, Charizard destaca en este aspecto.

3. Ho-Oh

Debut : Oro y Plata

: Oro y Plata Tipo : Fuego/Volador

: Fuego/Volador Debilidades: Agua/Roca/Eléctrico

Ho-Oh comparte las mismas estadísticas base que Reshiram, pero por poco se pierde el segundo lugar. Esto se debe en parte a que es vulnerable a movimientos populares de tipo Roca. Sin embargo, a pesar de su apariencia, Ho-Oh es increíblemente tanque, con muy buena defensa y HP.

La habilidad de Ho-Oh, Regeneración, también le permite restaurar 1/3 de sus PS máximos dondequiera que se cambie. Movimientos como Tóxico, Fuego Sagrado, Remolino y Despejar dan a Ho-Oh una enorme utilidad, así que considera usar a este pájaro legendario si quieres cambiar la estrategia de juego de tu enemigo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

2. Reshiram

The Pokémon Company

Debut : Blanco y Negro

: Blanco y Negro Tipo : Dragón/Fuego

: Dragón/Fuego Debilidades: Tierra/Roca/Dragón

A diferencia de Charizard, Reshiram es reconocido como Fuego y Dragón. El Legendario insignia de Pokémon Negro se queda a las puertas del primer puesto, pero eso no significa que no merezca la pena añadirlo a tu lista. Con un total de estadísticas base de 680 y un impresionante Ataque Especial, Reshiram es capaz de infligir un daño importante.

Envite Ígneo y Enfado no solo te ayudan a cortar rápidamente a los Pokémon blandos, sino que también te permiten quemar y confundir a tus oponentes. No sólo es una combinación increíblemente potente, sino que también te permite eliminar incluso a los monstruos más voluminosos del campo de batalla.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La forma Dinamax de Reshiram también es increíblemente poderosa, gracias a movimientos como Maxignición. Este ataque daña al rival y deja tras de sí Día Soleado, que aumenta el daño de todos los movimientos de tipo Fuego en un 50%.

1. Groudon Primigenio, el rey de los Pokémon de tipo fuego

Niantic/The Pokémon Company

Debut : Rubí Omega y Zafiro Alfa

: Rubí Omega y Zafiro Alfa Tipo : Tierra/Fuego

: Tierra/Fuego Debilidades: Agua/Tierra

Este Legendario cuenta con las estadísticas básicas más altas de todos los Pokémon de tipo Fuego, con un total de 770. Groudon es capaz de barrer incluso a los equipos más fuertes gracias a su potente Ataque, alto Ataque Especial, y su robusta Defensa. Gracias a esta potente combinación, Groudon sigue siendo la mejor elección para aquellos que buscan barrer a todo el equipo enemigo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Por si esto fuera poco, el tipo Tierra/Fuego de este legendario de tercera generación también le proporciona una cobertura de movimientos decente, lo que le permite aprender movimientos potentes como Roca Afilada y Golpe Aéreo. Además, los potenciadores de Danza Espada garantizan que el movimiento característico de Groudon, Filo del Abismo, sea increíblemente potente.

¿Cuáles son los peores Pokémon de tipo Fuego?

A pesar de que hay muchos Pokémon de tipo Fuego que deberías llevar contigo a la batalla, también hay algunos que sin duda deberías dejar junto al fuego.

Te recomendamos que te olvides de Slugma. Con una Velocidad base de 20, nunca tendrás la oportunidad de atacar primero durante un combate. Lo mismo ocurre con su evolución, Macargo. Aunque tiene una Defensa básica alta, incluso eso se ve afectado por una Velocidad mediocre de 30.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Por otro lado, aunque Litwick acaba evolucionando hasta convertirse en el decente Chandelure, tardará algún tiempo en conseguirlo, por lo que tendrás que conformarte con unas estadísticas básicas que oscilan entre 20 y 65.

Numel evoluciona a Camerupt, que tiene algunos movimientos decentes, pero ambas formas son increíblemente débiles o lentas. Lo mismo ocurre con Tepig, cuya evolución final, Emboar, se ve frenada por unos movimientos mediocres y una defensa general pobre.