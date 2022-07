Los 10 mejores Pokémon iniciales de todos los tiempos

Load More

Vale, es posible que Froakie no se el inicial más atractivo en su forma básica, pero cuando tenemos su evolución final, Greninja, ¿a quién le importa? Incluso ha recibido el título del Pokémon favorito de todo el mundo (por si alguien dudaba de su popularidad).

Si bien su evolución final puede no ser tan popular como Charizard, no se puede negar que Blastoise es uno de los mejores Pokémon de la historia. Es bastante tanque gracias a sus 100 de defensa y 105 de defensa especial, lo que le permite aguantar más tiempo en batalla.

En nuestra humilde opinión, la evolución final de Torchic es una de las mejores dentro del universo de Pokémon. La razón principal es que no hay apenas Pokémon de tipo fuego buenos en la región de Hoenn, pero también por sus estadísticas de 120 de ataque y 110 de ataque especial.

Puede que no tenga un segundo tipo, pero es una de las criaturas más rápidas de su generación. Con él podremos golpear rápido y fuerte.

Al ser el primer Pokémon que tengamos en nuestra nueva aventura, estos iniciales siempre tendrán un hueco especial en nuestro corazón como entrenadores. Incluso si no viene con nosotros en todo nuestro viaje siempre estarán con nosotros en espíritu (o en una pokéball).

by Paula González