¿En qué se parece Monster Hunter Now a Pokémon Go? Diferencias y elementos en común

Hace muy poco se llevó a cabo el lanzamiento de Monster Hunter Now, perteneciente a una de las franquicias más populares de Capcom. Debido a esto, muchos vieron similitudes a Pokémon Go, ya que ambos juegos fueron desarrollados por Niantic, entonces ¿hay diferencias o se parecen? ¡Sigue leyendo!

Para nadie es un secreto la inmensa popularidad que Pokémon Go ha tenido desde su lanzamiento. Ya son ocho años y aún así la cantidad de jugadores se mantiene fiel, incorporándose miles cada mes. Incluso se llevan a cabo eventos que unifican aún más a la comunidad.

En el caso de Monster Hunter, era lógico que Capcom llevara la franquicia a un juego de móviles de la mano de Niantic (desarrolladores de Pokémon Go). Desde su lanzamiento, el juego ha recibido elogios y los fans están muy encantados.

Las preguntas que muchos se hacen son: ¿cuál es el punto diferenciador que ambos juegos móviles tienen? ¿qué elementos comparten?… Acá te responderemos todo esto.

Monster Hunter Now y Pokémon Go: ¿en qué se parecen?

Ambos juegos comparten mecánicas de juegos, todas bajo el sello particular de Niantic, pero esto no resta ni agrega a ninguno de los dos títulos.

Niantic

Si ya te acostumbraste a las partidas de otros juegos de Monster Hunter en consolas, acá todo eso cambia. Al igual que en Pokémon Go, acá las “luchas” para atrapar monstruos son bastante cortas (duran al rededor de 75 segundos o menos) y de no cazar a las criaturas, vas a perder.

Similar a lo que ocurre con el juego de los monstruos de bolsillo, donde tomas el rol de un entrenador que , con ayuda del GPS del dispositivo móvil, tendrás que caminar para ir consiguiendo Pokémon, atraparlos, y luchar con oponentes o en gimnasios.

Los jugadores van a poder disfrutar del título de Monster Hunter Now tanto de forma vertical, como horizontal y la idea es salir a la calle para que tengas encuentros con diversas criaturas, combatir con ella y cazarlas.

Cuando se divisa un monstruo en el mapa, habrá que tocarlo. Se tiene que pulsar la pantalla para hacer ataques y combos hasta esperar derrotarlo. Para esquivar, tendrás que deslizarte a los lados y para bloquear, se tiene que mantener pulsado o usar objetos.

Diferencias entre Pokémon Go y Monster Hunter Now

Como te habrás dado cuenta, las similitudes están muy presentes, pero también hay aspectos que las diferencian, comenzando por la creación del personaje en Monster Hunter Now.

Luego de haberte registrado como nuevo jugador, tendrás que crear a tu personaje. Deberás elegir su clase (algo ya habitualen la saga de Capcom) y luego, escoger sus armas. Cada tipo de armamento te otorgan diversos ataques.

Cuando hayas creado a tu personaje, tendrás la oportunidad de personalizarlo más adelante.

Una característica interesante de las batallas en Monster Hunter Now es que podrás llevarlas solo o con otros jugadores. En el último caso, se te empareja automáticamente con jugadores cercanos para formar equipos.

También está la opción de añadir amigos mediante códigos QR donde podrán participar hasta 4 personas en total. Las “Fiestas de Caza” también es otra característica que vale la pena resaltar. Esta última consiste en formar parte de un equipo de personas que están lejos de nuestra zona.

Todas estas características hacen que Monster Hunter Now se no sea exactamente igual a Pokémon Go. Recuerda que ambos juegos están disponibles de forma gratuita tanto para iPhone como Android.