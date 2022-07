Mejores atacantes y defensores de Pokémon GO: gimnasios, incursiones y batallas

Saber cuáles son los mejores atacantes y defensores en Pokémon GO es clave para avanzar bien en el juego. Os decimos cuáles son.

El título para móviles de Niantic salió en 2016, y se ha convertido en un auténtico referente en lo que a juegos para móvil se refiere. Aunque no es tan popular como en sus inicios, sigue teniendo una leal base de fans jugándolo.

No obstante, como en casi cualquier juego, hay mejores opciones que otras a la hora de jugar. El PvE y PvP del juego son importante, y por ello os hemos preparado un artículo con los mejores atacantes y defensores de Pokémon GO. De paso, no olvides que estos Pokémon vendrán genial para conseguir monedas gratis.

Mejores atacantes y defensores en Pokémon GO

Atacantes

Mewtwo

Movimiento rápido: Psicocorte o Confusión

Movimiento de carga: Onda mental y Bola Sombra

Este legendario de tipo psíquico es la mejor opción a la hora de atacar. Con Confusión como ataque rápido y Onda Mental como ataque Cargado tenéis a una auténtica bestia para derretir gimnasios y lo que se le ponga por delante.

Si tenéis la suerte conseguirlo Oscuro, hará un 20% más de daño.

Rayquaza

Movimiento rápido: Cola dragón

Movimiento de carga: Enfado y Vendaval

No hay mejor dragón en el juego que Rayquaza. Los movimientos tipo dragón suelen pegar bastante, y si le pones Cola Dragón y Enfado va a pegar mucho. Si necesitáis ataques voladores también pegará con STAB, así que es un win/win.

Lucario

Movimiento Rápido: Contraataque

Movimiento de carga: Esfera Aural

Si bien puede parecer que tiene un bulk mediocre con solo 144 Defensa y 172 de Salud, la parte Acero de Lucario aumenta esto al darle resistencias adicionales que muchos otros tipo Lucha no tienen.

Esfera Aural lo ha llevado a la cima del meta del atacante, superando fácilmente al anterior rey Machamp, y ni siquiera necesitas una versión Oscura para que sea viable.

Tras este Top 3 con los mejores, echad un vistazo a toda la lista:

Rango Pokémon

Movimiento rápido Movimiento de carga Fuerte contra #1 Mewtwo Confusión Onda mental Lucha / Veneno #2 Rayquaza Cola dragón Enfado Bicho/ Planta / Lucha #3 Lucario Contraataque Esfera Aural Siniestro / Hada / Hielo / Normal / Roca / Acero #4 Garchomp Cola dragón Enfado Dragón / Eléctrico / Fuego / Veneno / Roca / Acero #5 Machamp Contraataque Puño Dinámico Siniestro / Hielo / Normal / Roca / Acero #6 Reshiram Colmillo fuego Sofoco Bicho / Dragón / Planta / Acero / Hielo #7 Kyogre Cascada Hidrobomba Fuego / Tierra / Roca #8 Tiranitar Bofetada Roca afilada Bicho / Fuego / Volador / Hielo #9 Rampardos Bofetada Antiaéreo Bicho / Fuego / Volador / Hielo #10 Dragonite Cola dragón Cometa Draco Bicho / Dragón / Pelea / Hierba

Los mejores defensores para Pokémon Go

Rango Pokemon

Movimiento rápido Movimiento de carga Fuerte contra # 1 Blissey Cabezazo zen Brillo mágico N / A # 2 Slaking Bostezo Carantoña N / A # 3 Metagross Cabezazo zen Puño meteoro Hada / Lucha / Hielo / Veneno / Roca # 4 Chansey Cabezazo zen Brillo mágico N / A # 5 Snorlax Cabezazo zen Enfado N / A # 6 Milotic Cascada Híperrayo Fuego / Tierra / Roca # 7 Dragonite Cola dragón Enfado Bicho / Dragón / Lucha / Planta # 8 Togekiss Encanto Brillo mágico Bicho / Lucha / Siniestro/ Dragón / Planta # 9 Gyarados Cascada Enfado Bicho / Lucha / Fuego / Planta/ Tierra / Roca #10 Drifblim Maleficio Viento Aciago Planta/ Bicho / Lucha

Mejores Pokémon para el PVP

Hay tres ligas principales para disfrutar en Liga de Combates Go: La Liga Súper, Ultra y Máster. Estas rotan a lo largo de cada temporada, y solo aparece una a la vez, a menudo junto con copas especiales como la Copa Retro o la Copa Kanto.

Cada liga tiene diferentes restricciones, siendo la principal el límite de CP. La Súper tiene un límite de 1500 PC, la Ultra tiene un límite de 2500 y la Liga Master no tiene límite. Esto significa que el mejor Pokémon de cada liga puede ser tremendamente diferente.

Liga Súper

Nuestro Top 3 lo componen:

Altaria

Stunkfish de Galar

Walrein

Liga Ultra

Swampert

Trevenant (XL)

Registeel

Liga Máster

Dialga

Mewtwo

Melmetal (XL)

¿Qué os ha parecido la lista? La iremos actualizando conforme vayan saliendo nuevas criaturas o cambie el metajuego de Pokémon GO.