Nuevos planes anti-trampas de Pokémon Go

Load More

“Como resultado, aumentaremos la aplicación de medidas anti-trampas contra estos comportamientos en todos nuestros juegos, priorizando Pokémon Go, y desplegaremos nuestro enfoque mejorados. Comenzamos ahora tomando medidas contra varias cuentas que, según descubrimos, violaron nuestros términos de servicio o las pautas para jugadores durante eventos recientes en el juego de Pokémon GO”.

Ahora, en junio de 2022, lanzaron una larga actualización que reafirma su compromiso con el juego limpio y mantiene Pokémon Go tan libre de trampas como sea posible.

Si bien el juego explotó en popularidad en 2017, los tramposos tardaron algunos años en establecerse adecuadamente en el título de Niantic. En particular, la “suplantación de identidad” se ha convertido en un problema importante; ver a los jugadores engañar al rastreo GPS de Niantic.

Las luchas de Pokemon Go con los tramposos son una prueba de que todos y cada uno de los juegos son vulnerables a los jugadores que intentan explotarlos injustamente.

Los desarrolladores de Pokémon Go, Niantic, han revelado sus planes para combatir a los tramposos en el juego móvil, ya que los jugadores continúan comunicando sus frustraciones sobre la manipulación del juego para su beneficio. Estas son las próximas medidas anti-trampas de la compañía.

by María Pastoriza