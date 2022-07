Pokémon Go añadirá nuevas Megaevoluciones según un minero de datos

Un conocidísimo minero de datos ha descubierto que Pokémon Go planea incluir de forma inmediata nuevas Megaevoluciones, y eso es todo lo que sabemos sobre ellas.

Para muchos amantes de Pokémon, las megaevoluciones son una mecánica indispensable que llegó allá por Pokémon X e Y. A través del uso de una Mega Piedra, los jugadores podemos evolucionar a un Pokémon una vez por encuentro para otorgarle una fuerza inmensa.

La primera vez que vimos las Megaevoluciones en Pokémon Go fue en agosto de 2020. Al principio no fueron bien recibidas por los jugadores, pero tras una serie de modificaciones lo han hecho bastante viables tanto en incursiones como en batallas PvP.

Sin embargo, no todas las megaevoluciones llegaron al juego móvil al principio. Niantic decidió usar el mismo método que tiene con los Pokémon variocolor. Es decir, se lanzan uno o dos megaevoluciones cada cierto tiempo.

No obstante, ahora gracias a las últimas filtraciones sabemos cuáles serán las nuevas que se incorporen.

El grupo de minero de datos de Pokémon Go, PokeMiners, descubrieron de forma reciente que una nueva megaevolución llegaría al juego. El 14 de julio publicaron una actualización en Twitter mostrando las primeras imágenes de Mega Alakazam en el juego.

El Pokémon de tipo psíquico de la generación 1 ha estado en Pokémon Go desde el primer día, por lo que, llegados a este punto, los jugadores más veteranos tendrán un buen ejemplar.

Rápidamente, varios usuarios comentaron el anuncio de PokeMiners con capturas de patanalla de su propio Alakazam. Desde Pokémon 100% hasta variocolor muchos están deseando de que esta nueva forma llegue al juego para darle aún más poder a su compañero.

Mega Alakazam's Mega Portrait was just added! Along with Buzzwole's sticker, and the Starly stickers we were added, but with their Japanese names now. Check it out! pic.twitter.com/e5ID8D30Cf

